陈水扁女婿赵建铭因涉公司内线交易被改判3年8月刑期

台湾前总统陈水扁女婿赵建铭15年前两度参加“三井宴”，涉台湾土地开发公司内线交易，被改判为三年八个月刑期。他扣案的犯罪所得427万余元（新台币，下同，20.38万新元）没收，未扣案的3089余万元追征。

据《联合报》报道，台湾高等法院30日加重刑期，改判赵建铭3年8个月有期徒刑，涉案的赵玉柱4年、苏德建3年8月、游世一4年4月，可上诉。

判决指出，苏德建2005年当选台开董事长后，得知公司正在规划及进行委由台银办理高达165亿元的联合贷款（授信）案、将台开信托部门让售（切割）给日盛银行、处理不良债权等事项。台开将产生15亿元的利得，这属于重大利多消息，对股价将有正面影响。

苏德建于2005年7月14日晚间在“三井日式餐厅”餐叙时，告知与会的游世一及赵建铭这个利多内线消息，游世一决定购入5000张台开股票，赵建铭告诉赵玉柱此事，赵玉柱也筹资买了5000张。

游世一与赵玉柱于2005年7月25日各买进台开股票5000张，台开随即于同日下午5时52分、同年8月3日下午5时36分及同年8月25日下午6时3分许，公布利多消息。经更四审合议庭计算结果，游世一及赵玉柱为内线交易犯罪所得分别为475万元，判赵建铭三年徒刑、赵玉柱两年六个月、游世一两年、苏德建两年（缓刑五年）刑期 。

但台湾最高法院认为，更四审未说明重大消息的内容以及如何认定时间点，采用的犯罪所得计算方式亦不恰当，赵玉柱与游世一是共犯却未连同计算犯罪所得，调查未尽且理由矛盾，去年撤销发回，更五审30日依照最高法院意旨，加重改判。

更五审30日加重改判赵建铭三年八个月、赵玉柱四年、苏德建三年八个月、游世一四年四个月刑期，可上诉。