中国官员：双循环不意味对外开放地位下降

中共中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀强调，发展“双循环”新格局是中国的主动作为，不是因面对国际压力的被动应对，也不意味对外开放的地位会下降。

韩文秀今天（30日）在中共中央一场围绕五中全会的记者会上，回应《联合早报》提问时说，提出构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相促进的新发展格局，是中共对经济发展客观规律的正确把握和实践运用。“这是主动作为，不是被动应对，是长期战略，不是权宜之计。”

他指出，新发展格局强调的是国内国际双循环，不是国内经济的单循环；国内循环也是建立在国内统一大市场基础上的大循环，不是每个地方都搞自我小循环，不是说层层要搞省内循环、市内循环、县内循环。

韩文秀进一步说明，构建新发展格局，首先要坚持把扩大内需作为战略基点，畅通国民经济循环，打通从生产、分配到流通、消费等诸多环节的堵点；要加强关键核心技术攻关，维护产业链供应链的安全稳定；优化收入分配结构，扩大中等收入群体，建设现代流通体系，还要优化消费环境，促进消费升级，充分发挥中国超大规模市场优势。

他也指出，构建新发展格局，也要深入参与国际循环，这是构建新发展格局的题中应有之义。中国要在更高水平上扩大对外开放，扩大外资企业的市场准入，更好地利用国内国际两个市场两种资源。

韩文秀说，中国要打造市场化、法治化、国际化营商环境，依托国内强大市场，使中国成为吸引全球优质要素资源的强大引力场，成为外商投资兴业的沃土。

他强调，构建新发展格局，绝不意味着对外开放地位的下降。相反，展望未来，中国外贸进口和出口、利用外资、对外投资的规模将会持续地扩大，在国际上的地位也会持续地提升，这也是大国经济的重要特征。

（记者是《联合早报》北京特派员）