私藏“有严重政治问题书刊” 长沙官员陈泽珲被除党籍

中国湖南长沙市委原常委、市政府原常务副市长陈泽珲被开除党籍，原因是其“私自从境外购买、携带有严重政治问题的书刊入境并长期阅看、私藏”。

据澎湃新闻报道，湖南省纪委湖南省监察委员会官方网站10月29日公布消息，陈泽珲被开除党籍；取消享受的待遇；收缴违纪违法所得；纪委将其涉嫌犯罪问题送检起诉，所涉财物随案移送。

通报称，经查，陈泽珲违反政治纪律，私自从国（境）外购买、携带有严重政治问题的书刊入境并长期阅看、私藏，与他人串供，销毁、转移涉案证据材料，对抗组织审查；违规收受礼金；违反组织纪律，不如实报告个人有关事项，通过年龄造假为本人谋取任职方面的利益等。

陈泽珲还被指利用职务上的便利，在工程项目承揽、解决土地闲置问题、减免土地使用税费、申请银行贷款等方面为他人谋取利益并非法收受财物，涉嫌受贿犯罪。

陈泽珲现年63岁，他在2006年9月至2011年10月间曾任长沙市委常委、宣传部部长，此后历任长沙市委常委、副市长，长沙市委常委、常务副市长，后于2017年12月退休。

此前，已有多名牵涉到问题境外书刊的党员领导干部被通报处理。

例如，贵州省委原常委、省政府原副省长王晓光2018年9月的双开通报提到，王晓光违反政治纪律和政治规矩，政治信仰缺失，热衷于阅看有严重政治问题的境外书刊。

重庆市纪委监委2018年12月发布消息称，丰都县国土房管局原党组书记、局长李强华严重违纪违法被双开。经查，李强华违反政治纪律，阅看有严重政治问题的境外书刊。

同年，重庆渝北区委原常委吴德华的相关案情报告提到，孙政才案发后，吴德华怕自己牵连其中，专门托人从境外带回两本反动杂志，意图刺探孙政才案件相关信息；2018年初，吴德华又从境外购买四本反动杂志阅读并保留至案发。

重庆粮食集团有限责任公司原党委书记、董事长王银峰2019年7月被开除党籍和公职。通报称，王银峰大搞政治攀附，热衷于阅看、私藏有严重政治问题的书刊、文章等。王银峰曾在2011年4月至2013年8月期间担任重庆市政府副秘书长。

重庆市市场监督管理局原党组副书记、副局长杨宏伟2019年10月的双开通报也提到，杨宏伟阅读、收藏有严重政治问题的境外书籍。

《中国纪检监察报》“以案说纪”栏目2017年11月曾专门发表文章《私自携带有严重政治问题内容书刊入境如何追究党纪责任》。

文章分析：“有严重政治问题内容的书刊、音像制品、电子读物、网络音视频资料等”，一般是指《中国共产党纪律处分条例》第45条、第46条规定具有下列内容的书刊、音像制品、电子读物、网络音视频资料等：公开发表坚持资产阶级自由化立场、反对四项基本原则，反对党的改革开放决策的文章、演说、宣言、声明等的；公开发表违背四项基本原则，违背、歪曲党的改革开放决策，或者其他有严重政治问题的文章、演说、宣言、声明等的；妄议中央大政方针，破坏党的集中统一的；丑化党和国家形象，或者诋毁、诬蔑党和国家领导人，或者歪曲党史、军史的。

《中国共产党纪律处分条例》规定，制作、贩卖、传播所列内容之一的书刊、音像制品等，情节较轻的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分。