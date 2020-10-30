华为全球市场占有率排第二 未来或让出市场空间

数据显示，华为今年第三季度在全球市场整体占有率排在第二，仅次于韩国的三星电子。分析认为，如果美国禁令不被放松，华为未来可能继续让出市场空间。

据第一财经30日报道，市场研究公司Canalys数据显示，在2020年第三季度，华为共出货5170万智能机，其中中国国内占三分之二左右。从全球市场整体占有率来看，华为依然以14.9%的份额排名全球第二，仅次于三星的23%。

Canalys分析师贾沫告诉记者，从目前的情况来看，有更多的公司可能在未来能够得到美国的许可，从而再次给华为出货。而华为在减缓出货的同时并未直接放弃与大型渠道的合作关系，市场份额有望站稳，在供应链稳定之后未来或将制定更加激进的战略重获市场。

以索尼为例，索尼是华为的主要CMOS图像传感器芯片供应商之一。自9月15日起，包括索尼、三星等在内的全球供应商使用任何美国技术给华为提供产品都需要获得许可证，对于供应链厂商的业绩来说，无疑是重大打击。

在最新公布的第二财季财报中，索尼同时将图像传感器业务的运营利润预期下修了38%（490亿日元，约合6.40亿新元）至810亿日元。七大业务模块中，CMOS是唯一出现收入/利润双砍的事业部。业内认为，索尼做出上述调整的主要原因是担忧和华为CMOS业务的中断。

10月30日早间，针对是否已经恢复对华为供货，索尼官方告诉记者，不评论特定客户或业务。

尽管没有正面回应，但记者从接近华为供应链人士了解到，包括显示、图像等多个关键元器件将逐步放开。此前已经有近10家厂商表示已经向美方申请继续供货许可，包括台积电、联发科、西部数据、中芯国际、旺宏、SK海力士、三星等。

接近供应链人士告诉记者，除了5G相关元器件产品，华为供应链的情况并不是完全悲观，“主要是不松绑5G，其他业务有望被逐步放开。”

高通的一名内部工程师告诉记者，对于华为来说目前主要差“主芯片”，包括显示等多个关键器件已放开。此前有消息称，三星显示也拿到了许可，决定恢复对华为供货OLED屏幕。

但手机是配套产业，部分零部件的恢复并不能保证华为5G手机的持续生产。提供手机“主芯片”业务的联发科说，目前还在申请中，没有进一步的消息。

美国三轮打压下，华为在前三季度仍然实现了销售收入6713亿元人民币（1370.62亿新元），同比增长9.9%，净利润率8.0%。

贾沫分析说，在中国国内，如果美国禁令不被放松，那么体量较大的厂商比如vivo、OPPO、小米以及苹果都有机会在不同渠道以及价格段位获取一定的份额。比如vivo和OPPO在线下市场，小米在线上抢占荣耀，苹果在高端市场也有非常大的机会。

而在海外市场，同样面临挑战。贾沫对记者说：“华为海外较去年同期又跌了30%左右，继续让出市场空间。小米是最大的受益者，在海外市场大幅增长逾50%。通过激进的渠道策略以及非常有竞争力的产品战略，极大程度获取了华为让出来的空间。”

贾沫认为：“华为的机会稍纵即逝，所有主要厂商都希望在市场的重构中占得先机。但是，因为国内市场的持续下跌以及全球疫情带来的不景气，过度的投资也会给厂商带来风险，因地制宜的制定最符合自身的战略将能把风险降到最低。”

可以看到，华为也在将越来越多的重心转向鸿蒙操作系统以及其软件生态来修补海外市场。华为内部人士透露，通过一系列的打压事件，华为内部也在思考未来的新赛道，从而为华为建立真正的创新机制，比如增加手机外业务的投入、IoT上操作系统生态的构建。