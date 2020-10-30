学者：无论大选结果如何 美国会将持续“挺台抗中”

美国总统大选即将登场，当地国会也将改选。华府智库专家葛来仪分析，美国国会挺台声浪强劲，不会因为几位友台议员选输或离开而有所改变，未来议员也会持续提出法案对抗中国大陆。

多次倡议承认台湾主权的共和党籍众议员游贺（Ted Yoho）去年12月即宣布不再参选，明年1月任期结束后将离开国会。积极推动挺台法案的共和党籍参议员贾德纳（Cory Gardner）虽寻求连任，但目前民调落后民主党对手九个百分点，连任机率恐怕不大。

这代表今年过后，台湾可能在美国国会殿堂一连失去两名力挺台湾的议员。至于这是否会导致国会对台支持力道减弱，华府智库“战略暨国际研究中心”（CSIS）中国权力专案主任葛来仪（Bonnie Glaser）在接受台湾中央社专访时认为，“这完全不需要担心”。

葛来仪指出，数十年前，台湾在美国国会即拥有强健支持，支持程度虽历经过波动，但力道都不及目前来得强而有力。

葛来仪回忆，当初友台参议员赫姆斯（Jesse Helms）退休时，许多人也担心台湾利益会受到影响，“但现今不用担心可能发生这种事”。她强调，美国国会毫无疑问地非常支持台湾，预计未来将会有更多议员造访台湾。

赫姆斯担任参议员长达30年，他曾参与制定《台湾关系法》，1999年也提出“台湾安全强化法案”，呼吁美方加强对台军售；为了感念赫姆斯的支持，台湾前总统李登辉与陈水扁都曾颁发勋章给他。赫姆斯2003年初退休，并于2008年辞世。

葛来仪指出，台湾防疫成就获得美国国会与大众认可，其治理模式也被视为较美国、中国大陆来得有效。这为台湾赢得许多支持，也让外界渴望与台湾在各种议题上合作。

她说：“即便只是与几年前相比，（美国）现在看待台湾的眼光也非常不同，美台关系无疑会持续强健。”

谈到选后美中关系可能发展，葛来仪指出，即便是民主党总统候选人拜登（Joe Biden）当选，美中“战略竞争”时代也不会结​​束，这在美国两党内皆是主流观点。美国国会近来提出大量反抗中国法案，这在未来也会持续。

葛来仪也提到，很大比例的美国民众视中国为美国最大挑战，因此任何人当总统都势必会对中国更强硬，问题是会用何种方式而已。