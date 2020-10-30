江西张玉环获496万元人民币 创中国国家赔偿新高

被羁押近27年后获改判无罪，张玉环获得496万余元（人民币，下同，约101万新元）赔偿，创下中国国家赔偿数额新高。

综合澎湃新闻、观察者网等媒体报道，张玉环国家赔偿案代理律师罗金寿和张玉环大哥张民强今天（30日）上午前往江西省高级人民法院领取了国家赔偿决定书。



决定书显示，在自愿协商的基础上，江西高院与张玉环达成国家赔偿协议：向张玉环支付国家赔偿金共计4960521.5元，包括无罪羁押9778天人身自由赔偿金3390521.5元和精神损害抚慰金157万元。

该赔偿金额总数创下国内冤错案国家赔偿的最高纪录。此前获国家赔偿数额最高的是吉林金哲宏获得的468万元，其中精神损害抚慰金200万余元。

对于这一结果，张玉环及家人表示些许遗憾，但仍选择接受。张民强介绍，领到赔偿金后，张玉环打算先给两个儿子买房，弥补多年来缺失的照料，余下部分留给自己养老。

此前报道显示，江西省南昌市进贤县凰岭乡张家村男童张振荣和张振伟于1993年10月24日被杀，邻居张玉环被警方定为嫌凶。1995年1月26日，南昌中院一审判决认定张玉环用手卡、绳勒、棍打的方式将邻居家两男孩杀害并抛尸水库，犯故意杀人罪，判处死刑，缓期两年执行。

因不服判决，张玉环提出上诉。1995年3月30日，江西高院以事实不清、证据不足为由裁定撤销原判、发回重审。2001年11月7日，南昌中院重审判决再次认定该案“基本事实清楚、基本证据充分”，作出了和原一审判决相同结果的判决。

张玉环仍然不服，再次提出上诉。2001年11月28日，江西高院作出终审裁定：驳回上诉，维持原判。入狱后，张玉环坚持喊冤。直至今年8月4日，江西高院对此案再审宣判，最终宣告张玉环无罪。

张玉环今年9月2日曾向江西高院提交国家赔偿申请，主要内容包括五项：赔偿侵犯人身自由赔偿金1017逾万元；赔偿侵犯健康权赔偿金和后续治疗费100万元；赔偿精神损害抚慰金1017逾万元；伸冤费用支出100万元，各项共计人民币2234逾万元。

据张民强透露，江西高院正式受理张玉环国家赔偿申请之后，曾先后三次找到张玉环及其律师和家属协商。

在递交国家赔偿申请时，张玉环和代理律师曾要求100%的精神损害抚慰金比例。而依据决定书，张玉环的精神抚慰金占人身自由赔偿金、生命健康赔偿金总额的比例为46%。张民强说，在协商中，江西高院综合考虑了当地以往的判例，并依据最高法规定的“35%”原则上限，做出了最终的赔偿决定。