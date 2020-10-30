李小加获委任为港大校务委员11月起生效

香港大学今日（30日）公布，将委任即将离任的港交所行政总裁李小加为香港大学校务委员，11月起生效。

《星岛日报》引述香港大学公告，指李小加已根据《香港大学条例》（第1053章）规程XVIII第1(a)段的规定，获任为香港大学校务委员，任期三年，由2020年11月1日起生效。

港交所较早前宣布，李小加提早于今年12月31日卸任集团行政总裁，但将于明年1月1日起留任为董事会高级顾问，为期六个月，将继续提供指导并确保过渡安排顺利进行。

李小加原订在明年10月约满离任，但他今年9月底突然宣布，提早至今年年底卸任，并称遴选工作进展良好。

消息事出突然，引起金融界议论纷纷，有传接任人选已有眉目，以及李小加希望尽早在大陆大展拳脚，因此决定缩短过渡时间。

较早前北京制定《港区国安法》时，李小加曾对此政治及法律性事件发表看法，表示若是真正了解中国的人，就会明白一国两制对中国最有利，在国安法下，香港仍会是大陆最自由、国际化、开放的市场。他认为，香港人对于“两制”很激动，但大家应该迎接及接受，最低限度香港不可以挑战“一国”。

香港大学本周也刚任命两名清华大学学者出任副校长，在香港当地引起争议，反对者担忧任命两名出生于大陆的学者为副校长，会令校园出现学术审查的情况。