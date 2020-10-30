中国A股公司三季度业绩迈向三年来最快增长 提供经济复苏证据

在经历疫情冲击下15年来最差半年报后，中国A股上市公司的三季度业绩增速同比有望创下三年来最大，为经济复苏提供有力证据，能源等先前垫底的行业实现逆袭。

据彭博社报道，该媒体汇总数据显示，目前已有约3400家A股上市公司公布三季报，整体净利润同比增长约37%，为2017年以来最高的三季度业绩增速。11大行业除传媒以外均录得增长，其中能源行业净利翻倍且在三季报中表现最佳，从中报最差行业的位置逆袭；中国石化录得历史上首次半年亏损后三季度实现盈利；可选消费、工业等也扭转了上半年的业绩下滑，主要消费和医药则延续中报的向好态势。

疫情在中国受控后，中国经济进入复苏通道，三季度GDP增速已经恢复到4.9%至年内最高。与经济发展趋势契合的工业品、汽车等顺周期行业需求随之提升。近期股市投资者也对复苏中的行业显露浓厚兴趣，过去一个月广汽集团、比亚迪等汽车股在沪深300指数中领涨。

对于A股行业复苏的预判也带来机构投资者偏好的改变。根据国盛证券的报告，三季度食品饮料、电气设备、非银金融、交通运输和银行是公募基金加仓比例最大的行业，而医药生物等减仓幅度居前。

本月底为A股三季报公布截止日，还有逾600家公司的季报待公布。