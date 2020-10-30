北斗三号卫星系统设计师：核心器部件自主可控

中国北斗三号卫星系统总设计师、中国科学院微小卫星创新研究院副院长林宝军29日说，北斗三号卫星由中国人自主研发，核心器部件100%自主可控。

据中新社报道，林宝军介绍，以中国科学院为例，其北斗组网卫星900余台正样产品都用了中国国产器部件，摆脱了卫星关键器部件依赖进口、受制于人的局面。

1994年，北斗卫星导航系统启动建设。20多年间，中国组织了44次北斗发射任务，先后将四颗北斗一号试验卫星、55颗北斗二号和北斗三号组网卫星送入预定轨道。今年，北斗三号系统最后一颗组网卫星入网工作。

在2009年立项实施的北斗三号系统建设历程中，中国科学院微小卫星创新研究院承担了两颗新一代北斗导航卫星及10颗北斗三号MEO组网卫星研制任务。

林宝军介绍，中国科学院微小卫星创新研究院的新一代北斗导航卫星首发星研究集体共有成员81名，平均年龄31岁，其中“80后”占75%。2018年，这支团队在一年内高密度研制发射了八颗北斗三号MEO组网卫星，为北斗三号建成基本系统作出了突出贡献。

北斗三号全球卫星导航系统将在2020年7月31日建成并正式开通。2035年左右，中国计划建成以北斗系统为基础，更加泛在、更加融合、更加智能的国家综合定位导航授时体系。