中国驻印尼大使指美为损害南中国海和平最危险因素

中国驻印度尼西亚大使肖千指责美国国务卿蓬佩奥挑拨中印尼关系，并指美国是新冷战煽动者、政治病毒的超级散播者、损害南中国海和平的最危险因素、地区合作的破坏者。

肖千在大使官官网昨天（29日）发布的谈话中，批评蓬佩奥访问印尼期间，“无端攻击抹黑中国”，破坏地区和平稳定，“蓬佩奥近来一系列错误言行进一步暴露了美方的险恶用心，彰显了美自身存在的严重问题”。

肖千说：“美方大搞所谓‘新冷战’，挑动意识形态对立，到处煽动颜色革命，粗暴干涉别国内政，甚至不惜动用战争手段，给世界带来灾难。”

肖千认为，美国的“印太战略”充满军事安全对抗色彩和冷战思维，企图构建美国主导的所谓印太版新“北约”，违背东亚合作中的互利合作精神，冲击亚细安在地区事务中的中心和主导地位，破坏多年来东亚合作的积极势头，“这种开历史倒车的做法给本地区和平稳定带来巨大威胁”。

他强调，中国本着公开、透明、负责任态度，科学有效防控新冠肺炎疫情，大力开展国际抗疫合作，但美国政客奉行“政治私利至上”，淡化疫情，不讲科学，导致疫情蔓延失控，无辜民众受难。

肖千说：“美方散播‘政治病毒’，一味甩锅推责，无理攻击并退出世界卫生组织，破坏全球抗疫合作。”

肖千指责美国政府奉行“美国优先”，实行贸易保护主义和经济霸凌主义，扭曲全球产业链，利用单边贸易措施压迫有关国家，破坏多边贸易体系和国际经济秩序，阻碍各国正常发展和世界开放合作。

他也提到，美国为了维护科技霸权和垄断利益，泛化国家安全概念，滥用国家力量无端打压中国企业，并称美情报部门长期以来对包括盟友在内的外国政府、企业和个人实施无差别的非法窃密监听活动，给各国国家安全造成巨大威胁。

他在最后说到：“美方少数政客必须放弃敌视中国的错误政策，停止挑拨和干涉中国同地区各国友好合作关系，停止破坏地区和平稳定，停止践踏国际公平正义，否则只会落得全面失败的下场。”

蓬佩奥昨天在印尼首都雅加达说，美国将研究与印度尼西亚在南中国海合作的新方式。

他与印尼外长蕾特诺会谈后在联合记者会上说，美国尊重印尼维护领海及拒绝中国在该水域“非法”声索的努力，赞扬印尼保护纳土纳群岛海域主权的“关键行动”。蓬佩奥说：“我期待与印尼通过新方式进行合作，以确保海事安全，包括保护一些世界上最繁忙的航道。”

印尼与美国都反对中国对南中国海的主权声索，但相对于蓬佩奥对中国的疾言厉色，印尼官方的立场委婉得多。

蕾特诺说，印尼想要一个“稳定而和平”并遵守国际法的南中国海。她重申，印尼采取的是“自由而独立”的外交政策。“我再次强调，在当前充满挑战的时期，当务之急是寻求包容合作。我强调，所有国家都必须同心同德，共同促进世界的和平、稳定与繁荣。”

在强化对美国的关系方面，雷特诺说，印尼将加强与美国的防务合作，这包括加强在军备采购、训练和演习、情报分享及区域海事安全方面的合作。

印尼官员曾对美国强硬的反华政策及言论表示关注，担心可能挑起超级强国之间的紧张。美国则希望拉拢印尼一起对付中国，但印尼一再强调坚守长期奉行的中立外交政策，包括不准任何外国军队在境内活动。印尼政府最近就拒绝了美方的要求，不允许美军P-8“海神”反潜侦察机在印尼境内降落和添油。美军用这款飞机监视中国的军事活动。

印尼不是南中国海主权声索国，但印尼的北纳土纳海专属经济区的部分海域与中国主张的九段线南中国海主权海域重叠，因而成为两国持续发生摩擦的热点。印尼军警曾多次驱离出现在北纳土纳海的中国船舰和渔船。