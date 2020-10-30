蓬佩奥突访越南 胡锡进:拜托越南同志好好教育教育他

刚结束对印度、斯里兰卡、马尔代夫、印度尼西亚等南亚及东南亚国家进行访问的美国国务卿蓬佩奥突然增加对越南的访问，中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进网上发文，调侃要越南“好好教育”蓬佩奥。

据美国国务院网站29日通报，蓬佩奥在结束对印尼的访问后，在29日至30日临时“应邀”增加对越南的访问。美国国务院通报指出，此次访问的目的包括庆祝两国建交25周年，以及“再次确认美越全面合作关系，推动两国维护区域和平与繁荣的共同目标”。

越南媒体《河内时报》则认为，蓬佩奥这次亚洲行主要是为强化与受访国的关系，继续兜售美版“印太战略”。

胡锡进今天（30日）在网上发文，指越南与中国同为共产党领导的国家，两国改革开放的道路非常接近，意识形态的面貌也很类似。然而，蓬佩奥此前曾称共产党领导国家是“邪恶”的制度，要求各国在“共产党暴政”和所谓“民主自由”之间选择后者，投靠美国。胡锡进认为，由于中越“政治出身”相同，蓬佩奥骂中共时实际上等于把越共也骂了。

因此，胡锡进调侃，“拜托越南的同志们好好教育教育这个仇视共产党的美国极端政客。”

他在文中直言，越南“不能放过这个好好当面教训他（蓬佩奥）的机会。建议让蓬佩奥好好学习一下越共中央文件，了解共产党是怎样领导并团结越南人民在东南亚这些年快速崛起的。告诉他，没有共产党就没有越南抗美斗争的伟大胜利，也不会有今天的新越南。”

此外，胡锡进也建议越南当局可以告诉蓬佩奥，东南亚国家都清楚美国想利用它们，把它们搞成对抗中国的棋子。东南亚国家没那么傻，也想利用美国，这是一个游戏。

最后，胡锡进也希望越南让蓬佩奥了解，中越两国有南海纠纷，但这不是中越关系的全部，中越两国合作的事更大。他警告，蓬佩奥在越南的时候要注意言行，不要搞得越南被代表了，惹翻了中国公众，越南里外里就亏了。

胡锡进认为，越南可不想站到中国的对立面，蓬佩奥一拍屁股走了，越南还要挨着中国长期过呢。

最后，胡锡进直言自己每次去越南，就被“同志、同志”地叫，和中国“分明是自己人”。