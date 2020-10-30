山西吕梁多地现冒充领导骗局：“县委书记的忙，我能不帮？”　

中国山西吕梁市岚县、柳林县等地相继出现了冒充领导骗局，多名不明真相的市民上当被骗，受害者中包括当地村支书、企业老板、县委领导等。

据《新京报》报道，记者10月29日从山西吕梁警方获悉，9月以来，吕梁市多地出现冒充领导骗局。办案民警提到，这起案件中，犯罪嫌疑人存在非法取得受害者个人信息的情况。目前，四名涉案人员均已被警方控制，经统计，本案涉案金额为580余万元（人民币，下同，118.33万新元），案件仍在进一步调查中。

记者采访了山西吕梁市岚县的薛贵生，他是一家农产品加工公司的老板。

一个名为“海纳百川”的微信号9月2日主动要求添加好友，并自称是“高奇英书记”。薛贵生说，高奇英是现任岚县县委书记，看到是“书记”加微信，自己赶紧通过验证。

薛贵生提到，此前因公司的工程建设问题，自己曾去县委找过书记几次，但都没有见到面。对方自称“书记”添加其微信后，便信以为真，并在当天向这位“书记”汇报建设进展，当时对方并未回复消息。

两人的微信聊天记录显示，9月7日，这位“书记”突然发来消息，回复他“好，抓紧时间跟上进度”；并表示“这是我私人微信，你备注一下，方便以后我们联系。”

随后，“书记”称有事情需要他帮忙处理，“领导刚才给我交代一个事情，可是不希望流水单上出现我的名字，发你卡号过来，我先给你转过去。等会再以你的名义转过去给对方，你看方便吗？”

薛贵生将自己的银行卡号发给对方。一小时后，“书记”发来一张转账凭证截图，表示已转45万元；并解释称因办理的是跨行转账，需要24小时到账，但领导急需用钱，“先从你账号上转给领导应急？我转给你的钱到账了你再扣除即可。”

薛贵生最初并没有怀疑。他表示，自己觉得对方是县委书记，急着用钱，而且是对方先把钱打过来，就信以为真，“县委书记的忙，我能不帮吗？”

在对方的步步诱骗下，在短短一天时间里，薛贵生共转账85万元。薛贵生提到，9月7日上午，在微信上这名“书记”的要求下，自己已经转账45万元。“对方还说这件事一定要保密，不要张扬。” 7日下午，“书记”再次要求薛贵生帮忙转账40万元。

因为当时副县长正在厂里观摩，加上对方多番催促，薛贵生又找人凑了40万元打过去。不到半小时后，这位“书记”又以下面的人需要打点为由，再次要求帮忙转账50万元。

“我这时才意识到不对劲。”薛贵生说，他把对方发来的转款凭证给自己的女儿看。女儿发现出问题：农业银行的开户账户，盖的章确是邮政银行的。薛贵生这才给高奇英书记打电话核实此事。高奇英告诉他，自己从没添加过他的微信，也没有要求过他转账。“你上当受骗了，赶紧报警。”

薛贵生9月7日去岚县公安局报案。在此之前，他已经给假“书记”转账85万元，“当时我卡里就剩几块钱了，骗子还让我打钱。为了稳住他，我只能说是明天再想想办法。”

薛贵生在事后回想，自己刚好在一周前见过县委书记，一周后假书记就来加微信。“我当时觉得，一个县委书记让我办个事情很正常，又不是问我要钱。若是直接让我转款一两万，我就不会被骗，而是会直接去县委书记办公室找她了。”

在岚县，受骗的不止薛贵生一人。岚县吴家沟的村支书牛兴堂提到，早在今年七八月份就遭遇“冒充领导”骗局。当时他在县里开会，会上也是名为“海纳百川”的微信号主动添加好友，并自称是农业局局长。

双方加好友后，初期并没有聊天。一周后，这位“农业局局长”给牛兴堂发来消息，声称自己有一笔钱需要临时周转，使用了同样的套路：发来了24小时才到账的凭证，要求牛兴堂先行转账12万元。

牛兴堂说，自己当时没有考虑那么多，就被套进去。转账完后，他给岚县农业局的局长打了电话，对方回复：“根本没有这回事，最近冒充领导骗钱的很多，你上当受骗了。”牛兴堂认为，对方骗术高明，并且具有针对性，防不胜防。

牛兴堂说：“我是搞农业的，是一家农业合作社的负责人，农业局长也是负责管理农业方面的。而且我刚好和农业局长认识，但是不熟。” 他很纳闷，骗子是怎么知道这层关系的，“要是对方说是县委书记、县长，我肯定不信，因为我压根没跟这些大领导打过交道。”

岚县公安局治安大队大队长刘忠全负责侦办此案件，他告诉记者，除薛贵生外，9月7日，岚县县编办的主任樊朝生也遭遇假书记骗局，被骗金额为37万元。



吕梁市公安局通过官方微信在10月27日发布消息称，9月以来，吕梁市岚县、柳林县、中阳县等地相继出现了“假书记”骗局，多名不明真相的市民上当被骗。

为了将嫌疑人抓获，岚县公安局派出20多名警员，前往湖南、广东等地，控制了四名涉案嫌疑人，并扣押18部作案手机，追回20余万元赃款。

经查，犯罪嫌疑人周某芳、黄某、梅某良、梅某存于今年9月7日，通过QQ、微信等即时聊天工具，冒充县委书记骗取受害人信任，通过转账打款的方式先后诈骗受害人薛某某85万元、樊某某37万元，统计发现，涉案金额达到580余万元。

刘忠全告诉记者，据调查，犯罪嫌疑人年龄偏低，在18岁到30岁之间，对网络很熟悉。目前案件还在进一步侦办中，“我们怀疑这起案件的主要犯罪嫌疑人可能在国外。”

这起案件中，犯罪嫌疑人存在非法取得被害人个人信息的情况，刘忠全提到，9月2日，嫌疑人给岚县的很多市民发送了这样的诈骗信息，“有些人及时给领导打电话核实，才没有上当。”

刘忠全说：“他们利用了人们想和领导沟通亲近、疏通关系的心理，实施诈骗。”

记者注意到，近期，湖南龙山、安徽蒙城等多地都出现了冒充领导的骗局。

湖南龙山县公安局9月8日也发布警情通报称，有不法分子冒充龙山县县委、政府领导，通过微信添加乡镇干部、企业及其他经营单位负责人微信，利用虚假截图取得对方的信任后，便以亲戚需要借钱、不方便从私人账户为亲戚转账等为由，请求对方帮忙代办。截至9月8日17时，龙山公安局共接到此类报警四起，已依法予以立案，开展侦查工作。



