消息人士：日本试图将中国从无人机供应链中剔除 防止敏感数据泄漏

日本政府和执政党中的六名消息人士透露，日本或将把中国关在政府采购无人机市场的大门之外，以保护敏感信息，这是加强国家安全的广泛努力的一部分。

据路透社报道，知情人士说，主要担忧信息技术、供应链、网络安全和知识产权方面。日本以外的其它国家对这些问题的担忧也在增加。

但日本必须在这种担忧与经济对中国的严重依赖之间取得平衡，尤其是北京正在努力促进商用无人机和安全摄像头之类的敏感技术出口。日本夹在中国及最亲密盟友美国之间，也必须谨慎行事。中美两国在包括科技在内的许多事情上存在矛盾。

日本的一位高级政府官员说：“中国是一个大市场，对日本来说很重要”，“另一方面，存在一些担忧，比如先进技术和信息可能会泄漏给中国，并可能被转用于军事用途。”

日本防卫省拥有数百架无人机，其中有一些是中国公司制造的；海上保安厅大约有30架，大多数是中国制造。防卫省和海上保安厅都表示，他们使用中国无人机并不涉及安全相关问题。其他政府机构也在使用这种无人机。

目前尚不清楚这些无人机是否需要全部更换，但根据修改后的政策，用于刑事调查、基础设施工作和紧急救援等敏感工作的新无人机必须确保数据不泄露，并通过更严格的审查程序。

收紧后的规定将于2021年4月生效，规定中没有提到任何国家的名字。但政府和执政党高层消息人士告诉记者，修改规定是与中国有关。

日本去年实施了针对外资的新投资规定；执政党议员们还在准备一份关于促进经济安全的内容广泛的法律提案，该法律将于今年公布。另外，日本国家安全保障会议(National Security Council)在4月设立了一个部门，研究先进技术等经济问题可能对国家安全产生何种影响。