中国外交部发言人汪文斌10月30日在记者会上说，美方最近逮捕的相关人员不是中国方面的执法人员，其相关的指控是造谣。

据澎湃新闻报道，汪文斌在记者会上被问及，美国司法部起诉并逮捕了以中国非法代理人身份在美参与“猎狐行动”的有关人员，请问有没有更多进展。

汪文斌回答说，中国先后与120多个国家和地区合作，追回外逃嫌犯。合作中，严格遵守国际法和国际司法执法的惯例，充分尊重他国司法主权，开展合作，依法保障犯罪嫌疑人合法权益，得到了广泛的支持和充分肯定。

他受，据其了解，美方最近逮捕的相关人员不是中国方面的执法人员，其相关的指控纯属造谣污蔑。

汪文斌强调，美国是中国外逃腐败和经济犯罪嫌疑人最集中的国家，但是近年来美方一直消极对待中国方面提出的追逃等合作要求，美国个别执法部门还为中国外逃嫌犯撑腰打气，提供庇护，并多次阻挠外逃人员自愿回国投案。

他表示，美方的所作所为完全站在了正义和法治的对立面，违背了《联合国反腐败公约》、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》精神，也为背离了美方在国际场合所做的公开承诺。中国要求美方停止无端指责抹黑中国追逃追赃的努力，切实履行国际义务和承诺，不要再贪图嫌犯的黑钱，不要成为嫌犯和非法资产的避罪天堂。