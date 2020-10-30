报告：10月中国新房找房热度环比涨6.8%

提供房产等信息的分类信息网58同城、安居客30日发布《10月国民安居指数报告》显示，10月份中国新房找房热度有所回升，其中一线城市和大城市群内的热点城市楼市热度回升幅度较高。

据中新社报道，上个月，中国楼市“金九”未现，全国新房找房热度环比下滑1.7%。10月份，找房热度出现回升。报告显示，从用户行为指数来看，10月份全国找房热度环比上涨6.8%。受上海拉动，一线城市找房热度环比出现明显上涨，涨幅为18.6%。二线城市涨幅最低，环比上涨2.6%，三四线城市上涨7.6%。

10月份，全中国找房活跃城市排行前六位的分别为上海、汕头、昆山、衡水、呼和浩特和三亚。其中，上海10月找房热度环比上涨38.8%；汕头、昆山环比涨幅超过20%。

不过，找房热度并未传导到房价上。报告显示，当月，67城新房在线均价环比下跌0.12%，在67城中，30个城市新房在线均价环比上涨。

从房价水平来看，10月份，深圳新房在线均价依然居首，约为每平方米4.8万元（人民币，下同，0.98万新元），上海、北京居于第二和第三，新房在线均价分别为每平方米为4.79万元和4.64万元。排行第四位的并非一线城市广州，而是杭州。当月杭州新房在线均价约为每平方米3万元。

58安居客房产研究院分院院长张波认为，在房企整体降负债、行业正有序进入合理负债水平的背景下，房企在10月的出货意愿度很强，部分区域项目打折促销幅度有所增强，在一定程度上带动了找房热度的提升。

从调控政策来看，张波认为，整体的大基调依然是稳中从紧，尤其是金融侧收紧的力度持续增加，严控资金通过非正常渠道流入楼市。他预计，未来两个月，楼市的整体热度会有所降温，但一二手房整体成交量依然可能达到甚至超过去年同期水平。