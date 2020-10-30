习近平：指导中国做好未来五年和更长时期经济社会发展工作

中共总书记习近平强调，“十四五”时期是中国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，并提到指导全党全国做好未来五年和更长时期经济社会发展工作。

据“新华视点”微博报道，习近平今天（30日）主持由中共中央召开的党外人士座谈会。中共中央在会上就中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议，听取各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表的意见和建议。

习近平在会上说：“摆在我们面前的历史性课题是加强顶层设计和科学规划，继续贯彻落实中共十九大作出的战略安排，制定好中长期发展规划建议。”

在昨天闭幕的中共五中全会审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》。

全会提出的2035年基本实现社会主义现代化远景目标，包括关键核心技术实现重大突破，进入创新型国家前列；人均国内生产总值达到中等发达国家水平，中等收入群体显著扩大等。

至于“十四五”（2021至2025年）规划，全会强调要把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，显示中国科技面临“卡脖子”的困境迫使决策层不得不重视技术本土化问题。

全会也提出未来五年要建设制造强国、网络强国、数字中国；形成强大国内市场，畅通国内大循环。全会也重申实行高水平对外开放，打消中国会在“双循环”新格局下，走回闭关锁国老路的疑虑。