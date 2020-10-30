于泽远：五中全会为何强调战略定力？

在中美对抗有增无减、台海危机加剧的背景下，中国高层如何判断国际、国内局势，中国近期和中远期目标是否受到大的影响，10月29日闭幕的中共十九届五中全会给出了答案。

五中全会对当前国际国内形势的判断是：尽管国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加，当前和今后一个时期，中国发展仍然处于重要战略机遇期，和平与发展仍然是时代主题；中国已转向高质量发展阶段，经济长期向好，物质基础雄厚，人力资源丰富，市场空间广阔，发展韧性强劲，社会大局稳定，继续发展具有多方面优势和条件。

对于中国面临的迫切问题，五中全会指出，中国发展不平衡不充分问题仍然突出，重点领域关键环节改革任务仍然艰巨，创新能力不适应高质量发展要求，农业基础还不稳固，城乡区域发展和收入分配差距较大，生态环保任重道远，民生保障存在短板，社会治理还有弱项。

在此基础上，五中全会号召全党要统筹民族复兴战略全局和世界百年未有之大变局，深刻认识中国社会主要矛盾变化带来的新特征新要求，深刻认识错综复杂的国际环境带来的新矛盾新挑战，增强机遇意识和风险意识，保持战略定力，办好自己的事。

简要地说，五中全会在分析国内外形势后，得出了“保持战略定力，办好自己的事”这一重要结论。这将是当前和今后一个时期，中国制定内政外交政策的基本出发点。

2018年中美贸易战爆发后，中美关系持续恶化。尤其今年冠病疫情从中国蔓延到世界，美国成了疫情感染和死亡人数最多的国家后，美国政府在“甩锅”中国的同时，更在贸易、科技、安全、意识形态等领域全面打压中国，并持续向台湾出售进攻性武器，中美关系以及两岸关系已濒临“摊牌”，甚至军事冲突都有一触即发之势。

对中国外部环境发生的重大变化和中国可能采取的对策，不仅国际舆论多有议论，中国国内一些媒体也在讨论中美之间、尤其是台海爆发战争的可能性。中国网民更是舆情汹涌，呼吁官方早日武统台湾。

应该说，在这样的背景下，五中全会能够坚持邓小平上世纪80年代提出的和平与发展是时代主题，强调中国仍处于重要战略机遇期，呼吁全党继续保持战略定力，并非易事，显示中共高层的“战略定力”确实十分坚定。

实际上，保持战略定力并非中共高层近期提出的要求。中共总书记习近平2012年接掌中国不久，就提出中共在各种风险和挑战面前要保持战略定力。

保持战略定力并非一句空话，它意味着中共将不受国内外局势变化的影响，坚持把发展经济和解决国内问题作为第一要务。这一点对中国非常重要。上世纪50年代，中共八大原本已定下以经济建设为主的路线方针，但后来受国内外局势影响，最高领导人毛泽东将阶级斗争变成了中共的首要任务，最终导致文革十年动乱。

在战略定力和发展第一要务面前，中美冲突、中印边境冲突，台海战争等热炒话题，除非万不得已，都不会是中国高层的选项。否则，战略定力就可能滑向战略摇摆，损害中国的长远利益。

中共保持战略定力也让官方政策具有更多的透明和可预见性。比如，五中全会公布的十四五规划和2035年远景目标，就是中国今后5年以及15年的行动纲领，也是外界解读和分析中国问题时的重要参考。