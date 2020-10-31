香港就美国产地来源标记新规定启动争端解决程序

香港特区政府昨天根据世界贸易组织争端解决机制正式启动程序，要求处理美国海关及边境保卫局于8月11日公布有关香港货品产地来源标记的新规定。

根据新华社报道，香港特区驻世贸常设代表已于昨天向美国驻世贸常设代表发出通知，根据世贸争端解决机制就美方新规定要求与美方进行磋商。香港特区政府商务及经济发展局局长邱腾华已去信美国贸易代表，通知美方香港特区已根据世贸机制正式向美方采取行动。

据了解，美方8月11日公布要求香港制造的商品出口至美国时，其原产地标注从“香港”改成“中国”。由于香港特区在“一国两制”下享有单独关税区地位，同时是世界贸易组织成员，在现行国际贸易规则下，产自香港并出口到美国的商品，其原产地标注为“香港”。

邱腾华说，美国单方面、不负责任地试图削弱香港的单独关税区地位，做法极不合理，也混淆市场，破坏以规则为本的多边贸易制度。

根据世贸的《关于争端解决规则与程序的谅解》，美方须在10日内就香港提出进行磋商的要求作出回应，并在30日内与香港进行磋商。如双方未能在60日内透过磋商解决争端，特区政府有权采取进一步行动，要求在世贸争端解决机构下设立专家组，审议争端。

邱腾华重申，香港的独特地位一直得到国际社会的广泛认同和尊重，所享有的经贸地位跟其他世贸成员一样。在香港产品上标以“香港制造”的标记，多年来获国际接纳，这既符合香港的单独关税区地位和世贸规定，也为消费者提供清晰正确的产地来源资讯。

香港特区政府于9月16日正式向美国政府提出交涉，强烈反对美方的新规定，并要求美方立即撤回有关规定。然而，过去六个星期，美方对香港特区政府的要求并没有作出任何实质的回应。