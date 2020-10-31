张文宏：无症状感染者并不代表传染性更弱 中国当前抗疫策略能很好控制疫情

复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏指出，无症状感染者并不表示传染性更弱，也不代表更强。新疆喀什无症状感染者的发现，只是证明这个疾病早期的发展阶段，但无论哪个阶段，按照中国当前的抗疫策略，最终都能得到很好的控制。

根据央视新闻报道，新疆疫情反弹引发关注，张文宏在中国一档节目中就无症状感染者传播风险和当地疫情等问题接受了采访。

针对新疆出现了100多个无症状感染者的情况，张文宏说，大家对无症状感染者的定义非常模糊，很多人都认为，没有症状就是无症状感染者，这只是表面现象。事实上，所谓的无症状感染者中一定混杂了有病变的人群，只不过感染者本人和医生第一眼都很难看得到。在新疆出现比较多的无症状感染者，是我们主动筛查得到的结果。

他进一步解释，如果对这些无症状感染者的病情发展进行追踪，那么有些人会出现症状，有些人甚至会变成重症，这是疾病的自然进程。随着对所有病人的病情进行追踪，最后一定会出现有症状的人。直到疫情控制到最后，发现还剩下一部分无症状的人，这些人才是真正的无症状感染者：第一，没症状；第二，肺部的CT也没有影像学的病灶显示。

张文宏坦言，如果大多数无症状感染者不在早期被发现，随着时间推移，一定会出现有症状感染者。只不过这个时候会失去最佳控制时机，但这不代表我们控制不住。

他说，数据显示，世界上50%的病例是由无症状感染者传染的，整个社会上的传播，无症状感染者和有症状感染者各占一半。也就是说无论是无症状还是有症状，对我们来讲都要全面地进行控制。这并不意味着无症状感染者传染性更弱，也不代表无症状感染者更吓人。新疆喀什无症状感染者的发现，只是证明这个疾病早期的发展阶段。无论哪个阶段，按照中国当前的抗疫策略，最终都能得到很好的控制。

截至10月29日24时，新疆（含兵团）现有确诊病例45例（重症四例），无症状感染者152例，均为喀什地区疏附县报告。

