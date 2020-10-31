美法官暂不准执行美商务部有关TikTok禁令

美国法官昨天制止了一项美国商务部原定于11月12日生效的有关禁止企业与TikTok进行技术交易的命令。

根据路透社报道，当地时间10月30日，美国宾夕法尼亚州地区法院法官比特斯通（Wendy Beetlestone）下达临时禁制令，在法庭审理此案期间，美国商务部不得执行不许向TikTok在美业务提供数据储存、内容输送和其它技术交易的禁令。

比特斯通在裁决中说，该命令“实际上将在美国境内关闭一个全球大约七亿人用来进行表达活动的平台。这些TikTok用户中有超过一亿人在美国境内，并且每天至少有5000万美国用户在使用该应用程序”。

美商务部没有立即对裁决做出回应，但承认禁令将“显著降低该应用程序在美国的功能和可用性”，并“可能最终降低该应用程序的有效性”。

TikTok在一份声明中表示，他们对“为保护自己的言论权利而努力”的用户的“大量支持”深受感动。

据此前媒体报道，美国哥伦比亚特区联邦地区法院9月27日裁决，暂缓实施美国政府关于将TikTok从美国移动应用商店下架的行政命令。此前，美国商务部决定于9月20日起禁止TikTok在美国境内应用商店的下载、更新，并将于11月12日起禁止TikTok在美国提供服务。

