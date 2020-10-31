被美媒曝委托撰写拜登儿子丑闻 黎智英助手道歉并辞职

美国全国广播公司（NBC）报道，早前网上流传一份有关美国民主党总统候选人拜登的儿子亨特（Hunter Biden）在中国做生意的64页文件或涉造假，并指香港《苹果日报》参与委托撰写。香港《苹果日报》及台湾《苹果日报》均发声明表示否认，要求NBC尽快澄清。但壹传媒创办人黎智英承认其助手马克西蒙（Mark Simon）有参与，但黎却称事先不知情。马克西蒙昨晚承认此事，并透露支付了一万美元（一万3700新元）给撰写人，就事件致歉以及宣布辞职。

综合香港01、《星岛日报》和观察者网报道，美国全国广播公司在报道中称，近期在美国的网络上出现的有关拜登和其儿子亨特在中国有着“见不得人”的生意的文章是由美国总统特朗普的支持者们所 “编造”的攻击拜登的“黑料”，而《苹果日报》也参与其中。

香港及台湾《苹果日报》随后发表声明，否认曾委托任何人撰写任何文件，并称NBC的报道没有经过查证，对此表示遗憾和严正抗议，敦促对方尽快澄清相关报道。但拥有《苹果日报》的香港壹传媒创始人黎智英在一段短片中承认私人助理马克西蒙有参与事件，有关开支也由黎的私人公司提供，但强调自己毫不知情，并称事件对他打击很大。

马克西蒙昨晚在个人推特上承认涉事，并就事件致歉及宣布辞职。他形容对事件感到后悔，但重申自己很多年前已不是《苹果日报》发言人。

香港《苹果日报》引述马克西蒙称，他曾经以私人身份委托撰稿人对报告中的有关人员进行背景调查，并曾在黎智英的私人公司中提取了一万美元，经他的私人公司支付给对方，作为调查的开支，并称原本委托的目的只是调查，并非要发表报告。

黎智英在其推特中回应事件时指，马克西蒙利用黎的私人公司资金作有关研究，由于只需一万美元，故他不需要黎的批准。

此外，NBC的调查还发现，上述报告的“作者”阿斯本（Mark Aspen），是AI生成的“假人”。澳洲亚战略研究所的研究员托马斯（Elise Thomas）在网络上搜索飓风调查公司的“阿斯本”时通过蛛丝马迹发现“阿斯本”并非真有其人。