曾获评“中国十大女杰”的湖南中烟原党组书记、总经理被查

中央纪委国家监委驻工业和信息化部纪检监察组、湖南省纪委监委昨天发布消息，湖南中烟工业有限责任公司党组书记、总经理卢平涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。她曾在中国国企改革中成绩卓著而获颁“中国十大女杰”。

公开资料显示，1961年出生的卢平为湖南长沙人，1975年10月参加工作，1982年6月加入中国共产党。

卢平在1990年至2001年历任长沙卷烟厂党委副书记，党委书记，党委书记、厂长。并在2001年成为湖南省烟草专卖局（公司）党组成员兼长沙卷烟厂党委书记、厂长，两年后任湖南中烟工业公司党组成员兼长沙卷烟厂党委书记、厂长。2005 年，卢平还因在国企改革中成绩卓著荣获了“中国十大女杰”。

卢平在2007年履新湖南中烟工业有限责任公司副总经理，并在2014年月晋升为总经理，从那时起至今，她在湖南中烟工业有限责任公司担任一把手超过六年。

在湖南中烟工作期间，卢平多次接受媒体采访。据当时报道，她曾表示，不管形势多么严峻、环境多么复杂、经济发展处在什么阶段，都不要迷失自己，要清楚自己所处的方位，知道自己奋斗的路径和目标，怀揣梦想，笃定前行。

她还说，要“敬畏法纪、敬畏规则、严守底线，珍惜与品牌同行的日子，忠诚、干净、担当。”

在卢平被查之前，湖南烟草系统已经有多人被查，其中包括卢平的前任周昌贡。

