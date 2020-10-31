中国31省份前三季度GDP出炉 包括上海在内的五省份增速仍为负

随着上海公布前三季度GDP数据，中国31个省区市的前三季度 GDP 数据全部出炉。广东虽受外需不振影响，但仍位居榜首。不过，与位居第二的江苏差距与去年同期相比大幅缩小。此外，有25个省份前三季度GDP增速为正增长，14个省份增速高于2%，但包括上海在内的五个省份增速为负。

根据中国新闻网报道，在疫情的影响之下，中国GDP排行发生了一些微妙的变化。从GDP总量来看，广东依然位居榜首。数据显示，前三季度广东经济增速由负转正，前三季度GDP为78397.07亿元（人民币，下同，16005亿新元），同比增长0.7%。

江苏仍然位居全国第二，前三季度GDP为73808.8亿元，同比增长2.5%。值得注意的是，数据显示，今年前三季度江苏跟广东的GDP总量差距4500多亿元，而去年同期，江苏同广东之间的总量差距有5700多亿元。

江苏前三季度第二产业增加值31930.4亿元，同比增长2.0%，而广东前三季度第二产业增加值为30656.50亿元，同比下降0.8%。

而作为外贸大省的广东，显然受外需不振影响更大，前三季度广东货物进出口总额同比下降1.6%，而江苏前三季度货物进出口总额同比增长0.8%，增速年内首次转正。

位居第三的山东前三季度全省生产总值52186.01亿元，同比增长1.9%。浙江依然排名第四，前三季度全省生产总值45826亿元，同比增长2.3%。

从GDP前10强来看，上半年湖北GDP同比下降19.3%，位次从去年末的第七位，回落到上半年的第10位，被福建、湖南、安徽反超。不过，湖北用了一个季度的时间，又反超了安徽。湖北前三季度地区生产总值29779.42亿元，虽然同比下降10.4%，但降幅较上半年收窄8.9个百分点，GDP总量超过了安徽(27668.1亿元)

而在GDP增速方面，西藏位居第一。前三季度西藏GDP为1308.32亿元，同比增长6.3%，比全国平均水平高5.6个百分点，增速继续位居中国第一。

西藏GDP增速表现突出，其一季度GDP增速是全国唯一的正增长，上半年GDP同比增长5.1%，也是全国第一位。

GDP增速第二位的贵州前三季度贵州GDP同比增长了3.2%。贵州省统计局表示，全省地区生产总值增速自2011年以来已连续39个季度位居全国前列。

中国31个省份中有25个前三季度GDP增速为正增长，天津为零增长。其中，14个省份前三季度经济增速高于2%，分别是西藏(6.3%)、贵州(3.2%)、甘肃(2.8%)、云南(2.7%)、湖南(2.6%)、重庆(2.6%)、宁夏(2.6%)、江苏(2.5%)、安徽(2.5%)、江西(2.5%)、福建(2.4%)、四川(2.4%)、浙江(2.3%)、新疆(2.2%)。

目前，还有5个省份的经济增速尚未实现由负转正，分别是湖北(-10.4%)、内蒙古(-1.9%)、黑龙江(-1.9%)、辽宁(-1.1%)、上海(-0.3%)。

其中，上海前三季度GDP增速为负，未能实现由负转正。数据显示，前三季度上海市实现地区生产总值27301.99亿元，比去年同期下降0.3%，降幅比上半年收窄2.3个百分点。

上海第一产业和第二产业仍是负增长。其中，第一产业增加值下降18.0%，第二产业增加值下降2.9%，第三产业增加值由上半年下降0.6%转为增长0.7%。

