韩国瑜帖文庆荣民节：荣民是台湾的英雄

高雄市前市长韩国瑜今天在面簿上帖文称，他牢牢记住今天是荣民节，祝“海峡两岸、悠悠百年里最伟大、也是最渺小；最绚丽、也是最苍白的一群人” 节日快乐，更强调历经半世烽火的第一代荣民，“从来不是这片土地的过客、他们是这片土地的归人”、“已经跟这座岛屿的日夜，呼吸成一片亚热带的气候”，强调荣民不是老兵，是台湾的英雄。

根据联合新闻网报道，韩国瑜表示，荣民，就是荣誉国民，但，荣民的花冠，是前半生青春的付出，后半生落地的生根；顶著荣誉的头衔、却只是平淡认份的小却角色。

韩国瑜表示，第一代荣民，前半世烽火来自日寇敌军的枪林弹雨、后半世的烽火则是捍卫台湾的夙夜匪懈；70年的物换星移，第一代荣民，他们早已不是失根的兰花，而是一棵棵落地生根的小草、花果与大树，他们曾经是在战场出生入死、保家卫国的革命军人，也是在宝岛开山闢地、搭桥筑路的建设中坚，卸下戎装军械的他们，是社会发展中辛勤努力的工人、农夫、渔民、医生、律师、老师、商贩，大多数的他们更是在这片土地上从孓然一身，成为了丈夫、父亲、祖父、太祖父。

韩国瑜说，“来自四海八方的他们从来不是这片土地的过客、他们是这片土地的归人”，荣民拈香祭祖，祈祷平安，已经跟这座岛屿的日夜，呼吸成一片亚热带的气候。

他表示，第一代的荣民们带著他们的坚轫隐忍、缤纷花果和参天浓荫，结合这片土地上既有的山川力量、才情风采，共同参与了台湾今天的繁荣安定，而第二代、第三代、世世代代的荣民朋友们也曾经、正在或继续用他们的人生，搅拌出2300万男女老幼的美好未来。

他最后向荣民表达敬意，称“在这个属于荣民的节日里，没有灿烂烟火，没有喧锣鼓嚣，但我们听到每一颗曾经年轻雀跃的荣民之心，静静回想著他们所经历的历史最关键的时刻”，并强调”你们依然年轻，你们不是老兵，你们是台湾的英雄。”

