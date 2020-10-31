涉参与去年831湾仔暴动 七名港人罪名不成立

去年8月31日反修例期间，在湾仔被控暴动罪的七名被告今天被宣布，全部罪名不成立。

综合香港电台和《星岛日报》报道，去年8月31日湾仔爆发激烈示威冲突，八人被控暴动罪。其中，社工陈虹秀受审后被裁定表证不成立，其余七人则继续审讯，案件本月初审结。法官沈小民今天判下裁决，裁定七人罪名不成立。

这七名被告分别是报称自雇人士的余德颖、学生赖姵岐、电脑程式员锺嘉能、厨师龚梓舜、无业的简家康、莫嘉晴和梁雁彬，年龄介乎20至27岁，他们被控于去年8月31日在湾仔轩尼诗道及卢押道一带参与暴动。龚梓舜另被控一项在公众地方管有攻击性武器罪，指他管有汽油弹及伸缩棍。

法官指，根据法庭接纳的事实，控方主要依赖各被告被捕的地点，即修顿球场对开一段轩尼诗道的东行线及行人路上；他们穿黑衣、带备头盔眼罩防毒面具口罩手套等物品；以及锺嘉能及龚梓舜被捕前逃跑。

法官认为，纯粹基于被捕的地点、衣著、装束和物品等的证据，不能排除各被告刚刚到来，未及参与便被警方拘捕，无法证明他们参与了较早前在轩尼诗道与卢押道一带的暴动。

法官还说，法庭不应把穿黑衣的人，随意视为参与暴动或非法集结，这做法有机会冤枉无辜的人。因为在当下的情况，身穿其他颜色的人都可参与暴动，选择服饰的颜色是个人喜好，不能用以区分参与者。

另外，当晚出现的情况对某些人而言，或许是难得的历史时刻，法庭不排除有人希望亲身见证。若他们不希望被人误为暴动者，因而遮盖容貌，是可以理解的。他们当然明白不能保证不会遇到暴力场面，带备防护装备也无可厚非。

至于锺嘉能及龚梓舜曾经逃跑一事，法官则指控方须证明他们逃匿的唯一目的就是畏罪而逃，但法庭也不能忽略其他原因，如应警方警告离开、因社会环境对警方产生恐惧等。

