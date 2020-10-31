中国将从坦桑尼亚进口大豆

中国将开始从坦桑尼亚进口大豆，坦桑尼亚也成为最新一个与中国政府签署农产品进出口协议的非洲国家。分析人士认为，中国此举是试着减少对美国和巴西的大豆进口依赖，但由于非洲的大豆产量水平过低，目前还无法真正产生切实的影响效果。

根据《南华早报》报道，中国外交部非洲司司长吴鹏称，中国本周一（26 日）已与坦桑尼亚达成协议，将开始从该国进口大豆产品。

吴鹏表示，这一协议的达成符合中国政府在2018年中非合作论坛北京峰会期间所作出的承诺，即通过扩大进口，特别是自然资源以外的进口，以支持非洲各国，并说“中国和非洲都将从加强的贸易关系中获益”。

目前，中国从非洲地区进口的产品主要是原油、铜、钴、铁矿石和钻石等自然资源，而非洲则大多从中国进口机械、电子产品和消费品等产品。

坦桑尼亚是最新一个与中国政府签署协议，允许其向中国出口农产品，以缩小对中国的贸易逆差。其他达成类似协议的非洲国家还包括肯尼亚（鳄梨、茶叶、咖啡和玫瑰）、埃塞俄比亚（咖啡和大豆）、纳米比亚（牛肉）、博茨瓦纳（牛肉和副产品）、南非（水果）和卢旺达（咖啡）。

坦桑尼亚和中国之间一直存在着巨大的贸易逆差，根据美国约翰·霍普金斯大学（Johns Hopkins University）高级国际问题研究院中非研究所的数据，2018年中国从坦桑尼亚购买了价值3.93亿美元的商品，主要是芝麻、剑麻、烟草和腰果。同时，中国向坦桑尼亚出口了价值约35.9亿美元的商品。

坦桑尼亚驻中国大使凯鲁基（Mbelwa Kairuki）本月早些时候受访时称，中国在坦桑尼亚出口清单上排名第五，占该国出口总额的 3.9%，中国也是坦桑尼亚芝麻的最大买家，占出口量的 80%，仅去年就在此项对华出口中赚取了近1.65亿美元。

坦桑尼亚驻华大使馆方面称，“坦桑尼亚加入到中国这个拥有巨大大豆需求量国家的进口名单中，这为我们的农民找寻到了一个可靠的产品市场，开辟了新的机会。”中国每年对大豆的需求量估计约为1.03亿吨，其中约1500吨为自产，其余则为进口。

大豆是中国畜禽饲料和食用油的主要蛋白质来源。其中大部分进口自巴西、美国和阿根廷等美洲国家。作为中美第一阶段经贸协议的一部分，预计中国未来两年将增加对美国大豆的进口。

新兴市场分析公司REDD Intelligence的高级分析师博伦德（Mark Bohlund）表示，有迹象表明，中国从肯尼亚和坦桑尼亚等非洲国家进口的农产品正在增加，但规模仍然很小。

博伦德说：“我认为这其中的部分原因是，中国希望减少对美国和巴西的大豆进口依赖，但目前非洲国家的产量水平还很低，无法产生任何实质性的影响。”

而市场研究公司复兴资本（Renaissance Capital）的全球首席经济学家罗伯逊（Charles Robertson）则认为，如果非洲国家的产量能提升到巴西的水平，非洲的农业至少可以翻一番（可能是四倍），而中国则将是这些产品的巨大市场。

