加拿大边境官员：FBI在孟晚舟抵达前曾提出“异常”请求

孟晚舟引渡案在加拿大继续开庭聆讯。加拿大边境服务局负责人麦克雷（Bryce McRae）在庭上表示，在孟晚舟抵达加拿大的前一天，他收到了美国联邦调查局（FBI）提出的“异乎寻常”的请求，让他提供第二天值班主管的电话号码。此外，两年前负责盘问孟晚舟的加拿大边境服务局官员柯克兰（Scott Kirkland）在庭上承认，要求孟晚舟交出手机密码并交给加拿大皇家骑警是一个错误，违反了隐私保护法。但他否认自己是故意交给警方。

综合法新社和路透社报道，麦克雷说，电话对话时长一至两分钟，他最终没有向对方提供电话号码。他还说，在孟晚舟抵达加拿大当日，美国联邦调查局并没有致电机场值班人员。

麦克雷还说，他告诉对方自己正在值班，并把自己的电话留给对方，但他并不知道对方为何要电话。

另一方面，孟晚舟的一名律师上周五也指控柯克兰与联邦警察串通，以获取孟晚舟电子设备的密码。柯克兰刚在庭上承认，要求孟晚舟交出手机密码并交至联邦警察是一个错误，但否认自己是故意交给警方。

柯克兰辩称，在移民检查过程中，旅行者被要求交出密码和进入密码设备是很常见的，孟晚舟也是如此。

但他谈到将密码交给联邦警察时表示，“当我意识到自己犯了那个错误，我感到心痛”，并说自己“脸红了”。

在28日的交叉问询中，柯克兰表示，当时盘问孟晚舟是为了确定她是否能进入加拿大，她的电子设备和有关密码都需要上交。柯克兰声称他对孟晚舟有“国家安全”方面的担忧。

本周进行的证人交叉问询是孟晚舟引渡案听证会的一部分。更多的证据听证会将在11月举行，这些听证会将深入调查辩护指控，即美国总统特朗普称他可能会干预孟晚舟案以获得中国在贸易战中的让步，从而“破坏”了孟获得公平审判的机会。引渡案件定于明年4月结束。

