钟南山：中国不会还有第二波疫情

对于第二波冠病疫情是否会在中国暴发的问题，中国工程院院士钟南山今天表示，中国采用这么强力的管控措施，最突出的是在社区水平的群防群控，做得非常出色。他不认为中国今年底还会有（第二波疫情），并说现在每次零星发作时间越来越短，只要采取这样的办法，中国不会出现第一波几万人感染的情况。

根据中国新闻网报道，钟南山在2020第二届中国医师公益大会上引用一组数字说明，冠病在中国患病的平均人数每100万人只有三人，但是在美国每100万人有500人，认为中央采取在‘震中’集中封堵、在外围群防群控的上游防控战略，是中国取得决定性胜利的关键。

钟南山说，“我们积累了非常宝贵的经验。目前中国的环境是非常安全，来之不易” 。

不过，钟南山同时提醒，中国大概有八次散发病例，时间越来越短，这个情况以后还是会有，所以防疫措施和做法不能松。

钟南山认为，在抗击冠病疫情过程中，医务人员通过九个多月的表现，在社会上已经树立了“医务人员是新时期最可爱的人”“最美逆行者”的形象。

“这句话不是随便说的。中国的医务人员从来绝大多数都是白衣天使，这没有变，无论是对待突发性的公共卫生事件，还是日常对待疾病，都是没有变。” 钟南山说。

钟南山还透露，刚刚开完的十九届五中全会提出了到2035年基本实现社会主义现代化远景目标，他希望能活到那时候。

