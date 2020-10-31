台湾外交部指美媒报道失实：美国会议员对祝贺影片没有意见

美国媒体《华盛顿邮报》昨天报道，台湾总统蔡英文今年520就职典礼前，台湾剪辑美国各界祝贺，修剪民主党人士的篇幅、强调共和党众议员约霍（Ted Yoho），台湾官员事后为此向民主党致歉；台湾外交部今天表示，报道并不正确，道歉一说更非事实，美国国会议员对此并没有关切或意见。

根据联合新闻网报道，台湾外交部表示，蔡英文今年就职典礼前，许多国家的行政部门高层及国会等政要友人纷纷向台湾表达祝贺，台湾政府所剪辑美国政要祝贺影片包含联邦参议院代议长格拉斯利（Chuck Grassley）、联邦参议院台湾连线共同主席梅嫩德斯（Robert Menendez）、联邦参议院外交委员会主席里施（Jim Risch）及联邦众议院外交委员会主席恩格尔（Eliot Engel）等多位民主党及共和党重量级议员。

外交部表示，因为整体影片长度限制，各国友人的影片篇幅均经过适当剪辑，除行政部门高层的贺词外，并未完全播放每位拍摄者的完整祝贺影片，事后也曾向各界致贺友人充分说明，美国国会议员对此并无关切或意见。

台湾外交部还指出，台湾驻美国代表处推特误触转贴美国第一夫人梅兰妮亚（Melania Trump）助选的推文，代表处发现后已即时删除。

外交部表示，台湾政府感谢所有透过贺函、祝贺影片、推文等方式，在蔡英文今年连任就职时表达祝贺的各国友人，事后也都透过适当方式表达感谢之意。台湾对美国的交往，一向采取两党平衡交往，未来也将继续秉持这个原则，深化台美友好伙伴关系。

