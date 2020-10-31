山东推多条措施支持多渠道灵活就业

山东省人民政府办公厅发布《关于支持多渠道灵活就业二十条措施的通知》，推出20条措施支持小店经济，鼓励微商电商等进一步拓宽劳动者就业增收渠道，以稳定就业。

根据山东省政府网站消息，文件重点推进“六有”：就业有岗位，创业有扶持，求职有帮手，培训有专项，权益有保障，环境有改善。

具体措施包括：发展小店经济、支持夜经济等特色经营方式发展、扩大新就业形态规模、鼓励支持自主创业、放宽准入限制等。

在具体落实“小店经济”方面，包括增加商业资源供给，加强基础设施建设，发展城市商业综合体、商联体平台，打造升级社区、批发市场、现代商圈、特色街区等小店集聚区。引导电商平台为小店提供批发、广告营销、移动支付等数字化服务，鼓励采取降低门槛、发展增值服务等方式减免小店佣金、基本服务费。支持品牌供应商开放产品和渠道资源，鼓励减免小店代理费用。

在落实“支持夜经济”方面，提出按照合理布局、集中经营、确保安全原则，规划建设夜市、便民市场、集中摊点群等经营场所，并对经营种类、经营时间、环卫保洁等作出规定。经营场所优先安排低收入群体、家庭困难人员。支持因地制宜、因城而宜，丰富夜经济业态。

在扩大新就业形态规模方面，要培育引进一批网络零售、网络预约出租汽车、物流配送、线上教育培训等互联网平台企业，带动增加灵活就业岗位。鼓励兼职就业、副业创新。支持微商电商、网络直播等多样化的自主就业、分时就业。

另外，《通知》还提到要通过网络平台开展经营活动的灵活就业人员可使用网络经营场所登记个体工商户。在政府指定场所、时间内从事农副产品、日常生活用品销售及从事依法无须取得许可的便民劳务活动，无须办理营业执照等。

