郑若骅：国际航运公会在港首设海外办公室 印证一国两制优势

香港律政司司长郑若骅今天发表网文表示，国际航运公会选择在香港设立中国办事处，属于首个在伦敦以外设立的海外办公室，印证香港在“一国两制”下享有的独特地位和优势。

根据《星岛日报》报道，郑若骅表示，香港一直透过有效管治、政策和措施，巩固作为国际海运中心的地位。国际航运公会选择在香港设立中国办事处，属于首个在伦敦以外设立的海外办公室，是香港致力加强推广高增值海运服务的成果之一，也印证香港在“一国两制”下享有的独特地位和优势，是吸引国际组织在香港成立办公室的不二之选。

她还说，海运业是一个多元化的行业，涵盖的服务范围非常广泛，对香港的经济发展有着举足轻重的作用。现时面对环球经济因素影响以及周边地区的激烈竞争，除了固有的“硬件”基础建设外，香港也必须充分利用其他“软件”的优势，例如海事法律服务、船舶融资、海事保险等，加上把握国家“一带一路”和粤港澳大湾区建设带来的机遇，才能够继续提升香港的地位。

郑若骅还说，波罗的海国际航运公会最近宣布通过《BIMCO法律及仲裁条款2020》，将香港列为四个指定仲裁地之一，反映香港在争议解决中心的地位获得国际认同，也证明香港已成功跻身世界顶级海事仲裁中心。她说，期望有更多海事仲裁在香港进行，进一步巩固香港作为国际法律枢纽的地位。

郑若骅补充说，香港拥有优越的潜质成为提供高端海事服务的国际枢纽，律政司会继续营造有利海事仲裁发展的环境，与船务和港口运作发挥协同效应，巩固基础，拓展国际市场积极配合国家作为全球第二大经济体的高速发展。