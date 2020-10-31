香港学者：应思考政府政策如何推动香港国际航空枢纽定位

香港国泰航空早前宣布大规模裁员及停止港龙营运，香港中大航空政策研究中心副主任袁志乐表示，虽然香港作为国际航空枢纽的定位是普遍的共识，但是更值得思考政府的政策如何配合及推动。

根据《星岛日报》报道，袁志乐在一档节目中表示，在最近10多年听到很多对国泰的批评，并直言国泰有很多可以改善的余地，但认为也不能忽略全球航空业经营环境的改变。他说，各地政府推出大量政策支持本地航空业，包括对特定航班及航线的补贴、燃油优惠以及由政府直接营运航空公司，均可令香港的航空公司面临竞争劣势。

袁志乐认为，全球的航空业愈趋开放，各地政府推动开放天空政策，与不同地区签订双方以至多方航空协议，也令香港的航空公司面对更大的竞争，并指廉价航空的出现也对传统航空公司带来前所未有的挑战。

袁志乐还说，一场世纪疫情，令全球经济近于停顿，航空业也已经进入冰河时期。他引述国际航空运输协会预计，全球航空公司平均仅余8.5个月资金，客运量预计要到2024年方可恢复。他说，在疫情下全球航空业陷于停顿，航空公司在生死边缘争扎，各地政府也忙于救亡，应促使香港整体重新思考本地航空业的未来。他补充说，虽然香港作为国际航空枢纽的定位是普遍的共识，但是更值得思考政府的政策如何配合及推动。