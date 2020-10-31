常熟农商行多名员工查出肺部结节 官方通报：正组织专家检查

针对常熟农商行驻苏州工业园区2.5产业园的金融科技公司多名员工在体检中查出肺部结节一事，常熟市官方今天回应，当地政府高度重视，正组织苏州、常熟两级医疗专家对金融科技公司相关员工的体检报告、数字化胸片及既往病史逐一检查，给出诊断意见。

根据江苏省常熟市委外宣办、常熟市政府新闻办官方微博“常熟发布”的消息，当地政府责成常熟农商银行成立专门工作小组，由农商行纪委牵头，金融科技公司全体员工选出的代表组成，迅速进行第三次第三方环境检测（前二次检测结果均为合格），机构选择、检测内容由员工代表共同决定，相关结果及时公布，回应员工关切。

此前“常熟农商银行群体性肺结节事件”的网传截图在微博上曝光。根据网帖内容，今年6月，该行大多数员工参加例行体检，之后的几个月有多名员工进行了胸部CT复查。一名大学毕业一年多的女生上月复查发现肺部结节已由6月的二至四毫米长大到八毫米，此事传开后引起了“一片恐慌”。

上述网贴爆料说，有多名员工结伴到医院复查，发现肺部结节变大、变多，结节大小接近八毫米的人不得不选择做手术，另外还有年轻女生被确诊为肺癌，“很多同僚都是多发性结节，肺部有多个大小不一的结节，即使通过定期检查，（要）像打地鼠一样逐一切除有恶化趋势的结节，恐怕身体也是扛不住的”。

