台外交部：无论谁当选美国总统 都不影响台美友谊

美国大选将登场，外界质疑民进党政府单方面押宝特朗普连任，一旦特朗普落选后果堪忧。但台湾外交部强调，台美关系一向紧密友好，未来不论美国谁执政，政府都将在既有良好基础上，与美方携手合作。

据中时电子报报道，因应美国大选，台立法院外交及国防委员会邀请台外交部部长报告“台美关系之现况与未来发展”，并备质询。

台外交部送交立法院的书面报告称，近年来，台美关系在稳固互信基础上持续发展，维持蓬勃密切互动，包括更具策略性的区域安全合作、更广泛的经贸往来及更坚实的互信，诸如台美高层互访屡创先例，乃至于美国政府恪守《台湾关系法》及“六项保证”，自蔡英文就任以来，美方已九度宣布对台军售。

报告指出，今年美国通过《台北法案》支持台湾国际参与；面对新冠疫情，台外交部也与AIT共同发表“台美防疫伙伴关系联合声明”，就快筛检验试剂的研发、疫苗及药品的研究与生产等进行合作。

报告提到，藉由台美印太民主治理咨商机制，台美将持续合作，运用台湾在促进宗教自由、妇女经济赋权、打击网络假讯息散布、透明政府及公正选举的成就，展现民主价值的核心，维护自由开放的印太区域。

台外交部强调，台美关系一向友好，近年来在双方努力下，关系更加坚实稳固，本年亦在各项领域达致丰硕成果，展望未来，无论美国大选结果是共和党或民主党执政，外交部都将持续在既有良好基础上，与美方携手合作。