七名港泛民人士被捕 与5月立会事件有关

香港前立法会议员陈志全、朱凯廸等七名泛民主派人士今早（11月1日）被警方拘捕。据了解，逮捕行为与今年5月8日的立法会内会有关。

综合香港01、香港电台和《星岛日报》报道，香港警方公布，他们在5月8日下午接获立法会秘书处报案，指有人在立法会大楼一号会议室，会议进行期间，作出扰乱秩序行为。

警方也公布，他们以涉嫌违反《立法会（权力及特权）条例》有关“藐视罪”及“干预立法会人员罪”拘捕了六男一女，年龄介于33岁至63岁，并不排除有更多人被捕。

陈志全早上在面簿帐户先后发帖，指“陈志全大约7am被拘捕，被告三条罪，有关立法会特权条例，5月8日内会事件。现在去北角警署”和“被拘捕”。

朱凯廸的面簿小编则说：“今晨7时多被警察上门拘捕，声称与5月8日，由李慧琼越权主持的立法会内务委员会会议有关。小编正为其联络律师跟进。”

香港民主党也在面簿上公布，该党议员胡志伟、尹兆坚、黄碧云被警察上门拘捕，据悉涉及立法会特权条例及今年5月8日内会事件。

工党也公布，该党议员张超雄因5月8日内会会议事件被捕，被带到香港仔警署。工党主席郭永健则收到警方电话，要求他到警署作拘捕，罪名为今年5月8日藐视立法会及妨碍立法会人员执行职务。

据此前报道，香港立法会内务委员会今年5月8日举行会议，会议开始前，泛民和建制两派议员在主席台前发生争执。

当时情况混乱，泛民派议员朱凯迪爬上主席台后面墙身，想靠近内会主席、建制派议员李慧琼，但被保安和建制派阻止。另一名泛民议员陈志全也一直想走近主席台，被建制派议员郭伟强拉开，陈志全跌倒在地上。

陈志全和朱凯迪9月28日去信立法会秘书处，表明二人于9月30日后不继续出任第六届立法会议员。

