港媒：六名中共中央委员缺席五中全会

香港媒体报道，有六名中共中央委员缺席上周召开的五中全会，包括新疆自治区党委书记陈全国、西部战区司令员赵宗岐、新疆军区司令员刘万龙，暂时未清楚他们缺席的原因。

据香港《星岛日报》昨天（10月31日）报道，官方报道称陈全国10月26日即全会开幕当天，正在新疆喀什视察当地疫情，估计缺席是冠病疫情隔离需要。至于两名将领缺席，《星岛日报》称不清楚这是否与中印边境冲突有关。

五中全会公报提到，出席全会的中央委员有198人，候补中央委员166人，而十九届中央委员共有204人，这也意味着有六名中央委员缺席。

报道称，央视《新闻联播》画面显示，五中全会在北京人民大会堂闭幕，在主席台就座的是中央政治局委员，本届政治局委员共25人，但主席台只有24人，中央政治局委员、新疆书记陈全国没有出现在主席台。电视画面所见，全体委员都没有戴口罩。报道称，陈全国缺席很可能同新疆疫情有关。

报道也提到，五中全会是重大会议，一般如果不是有重大事态都会出席。

湖北省长王晓东也缺席会议。报道称，王晓东自9月21日最后一次亮相之后，已经没有公开露脸，据悉他因抗疫压力太大中风入院。缺席会议的中央委员还包括应急管理部部长王玉普、全国人大常委冷溶。王玉普自从上任后很少亮相，据称身体欠佳。