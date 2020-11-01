港府官员：港人入籍他国三年内不返港 将失去投票权

香港行会成员、保安局前局长叶刘淑仪撰文并在电视节目上说，若港人取得外国国籍，三年内不返港，会丧失香港居留权，不属于永久居民，会失去投票权。

据香港《明报》报道，叶刘淑仪昨天（10月31日）在电视节目上提到，有关条例自1997年已存在，不少外国人喜欢保留香港居留权，会留意离港三年内返港，但“华裔港人无咁（不这么）留意，以为永远都有（居留权）”。

叶刘淑仪说，根据中国国籍法，定居外国的中国公民，自愿加入或取得外国国籍的，即自动丧失中国国籍，已成为外国人，三年内不返港会丧失居留权，即不属于永久居民，“出入境无问题，但回来投票，有人投诉可能要DQ（取消选民资格）”。根据香港《基本法》附件内容，《中华人民共和国国籍法》（国籍法）适用于香港。

对于港府提出研究境外投票，泛民质疑在中国大陆投票不公平公正，叶刘淑仪回应时提到，《选举（舞弊及非法行为）条例》有域外管辖权，虽然廉署不可直接在大陆执法，但若果有足够证据，大陆公安或警务人员把证据交给廉署，仍可检控。

她也说，港府虽然不可安排官员在大陆执法，但可以安排观察员确保选举公平公正，如选管会可以观察，法官、律师会、会计师、核数师、商会、太平绅士、人大代表等也可以这么做。