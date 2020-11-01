河南工程师为境外刺探情报被判刑

今天（11月1日）是中国反间谍法颁布实施六周年，河南媒体报道了一名工程师因为境外刺探、非法提供情报而被判刑的案件。

中国河南广播电视台都市报道昨天（10月31日）报道，今年40岁的工程师刘欣（化名）是一名军事爱好者，早在上大学期间就喜欢写一些与军事题材相关的论文，此后还兼职了几所军事大学的审稿人。

他在2018年10月收到加密邮件，具体内容有些含糊，只是不停地在强调，只要合作方式合适，报酬不是问题，甚至可以提前支付。

这封邮件中反复提到的高额报酬，让刘欣心动，并与自称创投公司的杨总联系。

刘欣和杨总几乎每天都会语音通话、收发邮件。持续半个月后，刘欣越来越认可杨总，对杨总提的要求，刘欣也都尽力帮忙。每次搜集完信息，刘欣就会通过邮件传给杨总，而杨总也总是会提醒刘欣，为了防止信息泄露，一定要将这些邮件加密。刘欣以为，这是海外收发邮件的惯例。

杨总之后又提出新的要求，让刘欣搜集单位更加详细的信息。报道称，刘欣不免有些担心，因为这都是涉密信息，不能对外公开。但杨总一再向他保证，绝对不会告诉任何人。刘欣整理好这些信息后，就和杨总联系，因为这些信息涉密程度较高，这一次他张口就要杨总支付6万块钱（人民币，下同，1万2200新元）作为报酬。

就在双方谈好价格准备交易时，河南平顶山市国家安全机关截获这一信息，经调查后发现，杨总是境外某机构成员，而这家创投公司根本不存在。

国家安全机关就在刘欣和杨总交易的前一天逮捕刘欣，并搜查了他的办公室和住所。平顶山市法院2019年9月以犯为境外刺探、非法提供情报罪，判处刘欣有期徒刑九个月，剥夺政治权利一年，并处罚金2万元。