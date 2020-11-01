中国水利部今起向湄公河国家提供澜沧江全年水文信息

中国水利部宣布，今天（1日）起，正式向湄公河五国及湄公河委员会提供澜沧江允景洪和曼安两个国际水文站的全年水文信息。

据中国水利官微报道，为落实中国总理李克强8月24日在澜湄合作第三次领导人会议提出的“中方将从今年开始，与湄公河国家分享澜沧江全年水文信息”的倡议，水利部第一时间启动与湄公河国家的技术磋商，在9月24日举行的澜湄水资源合作联合工作组视频会议上签署了《在澜湄水资源合作联合工作组机制下中方向其他五个成员国提供澜沧江全年水文信息的谅解备忘录》，在10月22日举行的中国、缅甸和湄公河委员会第24次对话会上签署了《中华人民共和国水利部与湄公河委员会关于中国水利部向湄公河委员会秘书处提供澜沧江全年水文信息的协议》。

根据备忘录和协议，中国水利部于2020年11月1日起，正式向湄公河五国及湄公河委员会提供澜沧江允景洪和曼安两个国际水文站的全年水文信息。

中国水利部指出，近年来，受全球气温升高、季风异常等气候因素影响，澜湄流域面临着严峻的洪旱灾害挑战，中方从促进全流域防洪抗旱合作出发，主动将澜沧江水文信息共享范围从汛期扩展至全年，服务下游水情预报和减灾行动，最大程度减少沿岸人民损失，充分展现了中方与湄公河流域各国携手应对极端气候挑战的善意和诚意。

