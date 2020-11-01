上海公卫新规生效 隔离观察者违规将承担法律责任

中国上海提升应对突发重大公共卫生事件能力，民众在新公共卫生应急管理条例下须要在公共场所佩戴口罩，隔离观察者若违规将承担法律责任。

据中新社报道，《上海市公共卫生应急管理条例》上个月获得上海人大常委会审议通过，今天（11月1日）正式实施。上海今后将进一步加强部门间协同联动，构建公共卫生大应急管理格局，加强公共卫生应急全过程管理，全面提升应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。

上海市防控办方面公布，条例要求民众进入机场、火车站、公交、地铁等公共场所佩戴口罩，保持社交距离，隔离观察人员应遵守管理规定。条例也要求民众加强自我健康管理，增强自我防护意识，勤洗手、分餐、使用公筷公勺。

据了解，条例对公共卫生事件预防与应急准备、监测与预警、应急处置、医疗救治、保障监督等均作出具体规定。

上海市卫健委方面说，将增强对源头性、苗头性公共卫生事件的早期监测预警，畅通信息共享和报送渠道，抓好医疗设施、专业人才队伍、物资、技术等储备，加强疾控体系建设，强化医防协同机制，做好应急预案的培训与演练。

上海也将按照条例要求，大力开展爱国卫生运动，加强传染病防控、自我防护、文明健康生活方式等公共卫生宣传教育，提高全社会健康素养。