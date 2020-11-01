国民党务人士：台湾四县市满度超过六成

台湾在内的国民党在备战2022县市长选战的背景下，启动22县市民调作业，上周完成国民党执掌的四个县市执政满意度与预测选情民调。党务人士披露，包含普遍被认为有连任危机的云林县在内，四县市执政满度民调都超过六成，支持水位相对安全。

据台湾《联合报》今天（11月1日）报道，初步盘点全台22县市2022选战布局，党务人士点名，下届高雄市长选战布局将是国民党最大难题，因经历前市长韩国瑜罢免风波大起大落后，信心跟士气会有很大影响，可能选将付之阙如，想选的人也还在观望，须待大环境改变，布局才可能看到曙光。

党务人士说，此次选情盘点民调以国民党现有执政的14县市优先，将分区陆续完成，民调中除执政县市施政满意度调查，也会了解各县市民众关心议题，并针对2022可能的对手进行对比民调，直接初探选情可能发展，以作为备战参考。

党务人士透露，国民党目前执政中的14县市，有11个县市长将于2022争取连任，目前规划，除非执政表现有重大疏失，否则原则比照2018年县市长选战提名办法中的现任优先模式，直接征召现任续战，鼓励专心推动地方建设。

在非国民党执政的八个县市中，党务人士称，在台北市方面，立委蒋万安与市议员罗智强都已积极布局，未来盼已协调式民调处理。高雄市长选战方面，地方尚无人选，但已先成立智库提供党团政策质询题材，先扮演好在野党，并徐图与反民进党力量结合。