泛民议员指港府滥捕 吁释放被捕者

香港泛民主派立法会议员批评特区政府滥捕，打压立法会议员及市民的抗争权利，并呼吁当局立即无条件释放今早（11月1日）被捕的所有民主派人士。

综合香港01、香港电台和《星岛日报》报道，泛民议员在声明中说，警方今天展开大规模拘捕行动，而被捕者涉及今年5月8日内会冲突事件，涉嫌违反《立法会（权力及特权）条例》。

声明提到，有关条例的原意为保护立法会议员，现在反过来被政府滥用，“相当荒谬”。

今早被警方拘捕七名泛民主派人士，包括前立法会议员陈志全、朱凯廸等。据了解，逮捕行为与今年5月8日的立法会内会有关。

香港警方公布，他们在5月8日下午接获立法会秘书处报案，指有人在立法会大楼一号会议室，会议进行期间，作出扰乱秩序行为。

警方也说，他们以涉嫌违反《立法会（权力及特权）条例》有关“藐视罪”及“干预立法会人员罪”拘捕了六男一女，年龄介于33岁至63岁，并不排除有更多人被捕。

香港立法会内务委员会在5月8日举行会议，会议开始前，泛民和建制两派议员在主席台前发生争执。

当时情况混乱，泛民派议员朱凯迪爬上主席台后面墙身，想靠近内会主席、建制派议员李慧琼，但被保安和建制派阻止。另一名泛民议员陈志全也一直想走近主席台，被建制派议员郭伟强拉开，陈志全跌倒在地上。

陈志全和朱凯迪9月28日去信立法会秘书处，表明二人于9月30日后不继续出任第六届立法会议员。