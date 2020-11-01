三峡工程完成整体竣工验收

中国三峡工程完成整体竣工验收全部程序。根据验收结论，三峡工程建设任务全面完成，工程质量满足规程规范和设计要求、总体优良，运行持续保持良好状态。

据新华社报道，中国水利部、国家发展改革委1日公布上述消息。监测表明，拦河大坝及泄洪消能、引水发电、通航及茅坪溪防护工程等主要建筑物工作性态正常，机电系统及设备、金属结构设备运行安全稳定。

三峡工程是迄今为止世界上规模最大的水利枢纽工程和综合效益最广泛的水电工程。

防洪方面，从蓄水至2020年8月底，三峡水库累计拦洪总量超过1800亿立方米。2010年、2012年、2020年入库最大洪峰均超过70000立方米每秒，经过水库拦蓄，削减洪峰约40%，减轻了长江中下游地区防洪压力。

发电方面，三峡电站是世界上总装机容量最大的水电站，输变电工程承担着三峡电站全部机组电力送出任务。截至2020年8月底，三峡电站累计发电量达13541亿千瓦时，支持了华东、华中、广东等地区电力供应。

航运方面，三峡工程显著改善了川江航道通航条件，三峡船闸自2003年6月试通航以来，过闸货运量快速增长，2011年首次突破1亿吨，2019年达到1.46亿吨。截至2020年8月底，累计过闸货运量14.83亿吨，推动了长江经济带发展。

水资源利用方面，三峡水库每年枯水季节下泄流量提高到5500立方米每秒以上，为长江中下游补水200多亿立方米，截至2020年8月底累计补水2267天，补水总量2894亿立方米，改善了中下游地区生产、生活和生态用水条件。

生态与环境保护方面，至2020年8月底，三峡电站发出的优质清洁电力能源相当于节约标准煤4.30亿吨，减少二氧化碳排放11.69亿吨。

三峡工程建设中的移民工程共搬迁安置城乡移民131.03万人。验收结论显示，移民生产生活状况改善，移民迁建区地质环境总体安全，库区生态环境质量总体良好。