报告：逾65%中国民企认为盈利前景乐观

有报告调查显示，受访的中国企业中超过65%对今年后一段时间当地经济前景、本企业盈利前景等表示乐观。

据中新社报道，《2020年万家民营企业评营商环境报告》（以下简称报告）1日发布。报告指出，样本企业中超过65%企业对今年后一段时间当地经济前景、本企业盈利前景等表示乐观。

中华全国工商业联合会党组成员、副主席李兆前发布报告并介绍，今年中国民营企业对营商环境满意程度明显好于2019年。

他介绍，2020年上半年，样本企业营收、利润较2019年均有所下降，超七成企业研发投入与2019年同期相比有所下降。不过随着疫情防控取得进展，企业家信心得到有效提振。

报告指出，受访企业对抗疫扶持和复工复产政策都很满意；金融支持政策方面，企业认为各类金融资源获取难度较2019年降低；企业对政商交往行为规范、企业服务的方式与效率、政府诚信履约情况、政商常态化沟通机制、对媒体或舆论对权力的监督等方面评分较高。

据报告显示，五大环境按企业评价满意度从高到低排序，依次为法治环境、市场环境、政务环境、要素环境和创新环境，其中市场环境较2019年有提升。

报告根据调查问卷主观数据和国家统计客观数据进行权重计算，得出营商环境总得分。按照得分，中国营商环境最好的10个城市是杭州、上海、苏州、南京、北京、温州、宁波、深圳、广州、成都；营商环境最好的10个省份是浙江、广东、江苏、上海、北京、山东、四川、福建、河北、湖南。