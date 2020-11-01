中美是否会爆发军事冲突？中国驻日大使：双方互补现状没变

对于中美两国是否有爆发军事冲突可能性问题，中国驻日大使孔铉佑没有正面回答，他表示，中美关系比以前更加复杂，无论面对何种困难和挑战，中国都将坚定捍卫自身主权，不过即便中美在诸多领域存在问题和分歧，双方经济发展优势互补的现状都没有改变。

据海外网报道，中国驻日大使孔铉佑10月30日接受《朝日新闻》采访时，被问及中国国家主席习近平对日国事访问的进程和日中“第五个政治文件”的进展，他回答说，疫情打乱了中日双方今年一些既定的双边交往安排，很多外交日程也不得不延期。其中最重要的就是习近平对日本的国事访问。

他介绍，鉴于高层交往特别是习近平的国事访日对中日关系的重要意义，中日双方都认为要确保此次访问在最适宜的时机、环境和氛围下成行，确保访问取得成功。中方愿与日方继续保持各层级对话沟通，为两国高层交往做好充分准备。

至于是否签署第五个政治文件，中方总体持开放态度。两国领导人已就推动构建契合新时代要求的中日关系达成重要共识，双方有必要根据这一重要共识精神，以适当形式规划并向两国民众和国际社会展示两国关系中长期发展方向。

他还被问及，目前中美双方在南中国海和台海军事行为日益增多，中美之间是否有爆发军事冲突的可能。

孔铉佑说，不管是中美关系还是地区形势，都比以前变得更加复杂。需要强调的是，无论面对何种困难和挑战，中国都将坚定捍卫自身主权、安全、发展利益。中国坚决反对所谓中美“新冷战”，即便中美在诸多领域存在问题和分歧，双方经济发展优势互补的现状都没有改变，完全可以实现互利合作、共同发展。作为大国，中美应充分认清自身肩负的重要责任，努力构建长期稳定的中美关系。

他表示，南中国海不是国际政治角斗场，维护南中国海和平稳定是地区国家的共同心愿，通过对话解决争端才是正道。台湾问题则事关主权和领土完整，也是中美关系政治基础的原则问题。美方应该切实恪守在中美三个联合公报中所作承诺，多做有利于中美关系和地区和平稳定的事。

对于大陆军机频繁飞越台湾海峡“中间线”，孔铉佑说，希望海峡两岸和平相处，但前提是台湾当局必须严格遵守“九二共识”，任何企图挑战或否定“九二共识”的言行都会给两岸和平带来不利影响。

他表示，没有人希望海峡两岸兄弟操戈，兵戎相见，但维护两岸和平的基础是坚定维护统一和领土完整，敦促台湾当局尽早回归“九二共识”。

记者还问道，如中美对立加剧，日本也难免受到影响。近来日本国内出现关于“攻击敌方基地”的讨论，还有传闻称美国将在日部署中程导弹，中方对此有何看法？

孔铉佑回应说，坚决反对任何以中国为“假想敌”推动反导政策调整的主张，希望日方充分考虑地区安全稳定和邻国的关切和观感，慎重妥善处理。

他说，如果美国在亚太地区部署中导，不仅将严重威胁中国及地区国家安全，也会破坏地区战略平衡，中方对此一贯坚决反对。日本是中国近邻，双方有互为合作伙伴、互不构成威胁的政治共识。希望日方信守承诺，从地区和平稳定、自身安全和中日关系大局出发慎重行事。