中国国务院金融委：建立常态化退市机制

中国国务院金融稳定发展委员会强调，要增强资本市场枢纽功能，全面实行股票发行注册制，建立常态化退市机制，提高直接融资比重，并推进金融双向开放。

据中国政府网发布的信息，金融委昨天（10月31日）在会议上提到，要按照中共五中全会做出的战略部署，建设现代中央银行制度，完善货币供应调控机制，健全市场化利率形成和传导机制。

会议强调，要构建金融有效支持实体经济的体制机制，提升金融科技水平，增强金融普惠性。此外，要深化国有商业银行改革，支持中小银行和农村信用社持续健康发展，改革优化政策性金融。完善现代金融监管体系，加强制度建设，提高金融监管透明度和法治化水平，完善存款保险制度。

金融委提到，要坚决整治各种金融乱象，对各类违法违规行为“零容忍”。积极稳妥防范化解金融风险，坚决维护金融稳定，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

会议指出，必须处理好金融发展、金融稳定和金融安全的关系。此外，既要鼓励创新、弘扬企业家精神，也要加强监管，依法将金融活动全面纳入监管，有效防范风险。

金融委强调，要监督市场主体依法合规经营，遵守监管规则，完善公司治理，履行社会责任。要增强业务信息披露全面性和透明度，保护金融消费者合法权益，加强投资者教育。

会议也提到，要督促上市公司规范使用募集资金，依法披露资金用途。要健全公平竞争审查机制，加强反垄断和反不正当竞争执法司法，提升市场综合监管能力。

新华社上周发布的五中全会公报提到，坚持创新在中国现代化建设全局中的核心地位，坚持把发展经济着力点放在实体经济上，提高经济质量效益和核心竞争力，建设高标准市场体系。