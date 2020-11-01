美媒：海底光缆建设已为美中博弈又一新领域

美国媒体报道，中国近年来在海底光纤电缆在这一传统上由西方国家公司主导的领域迅速崛起，在全球约400条海底光缆中，华为海洋建设或升级了其中的105条，这引起了美国的高度关注。

据美国之音11月1日报道，总部设在华盛顿的TeleGeography 是国际海缆业公认的权威咨询机构，负责绘制世界海底电缆地图。其最新统计显示，目前全世界共有406条海底电缆。 该公司研究部主任莫尔丁（Alan Mauldin）告诉记者，华为海洋虽然所占市场份额相对还不大，但已跻身世界四大海底电缆工程商之一。

他说：“世界上大部分海底光缆都是由四家公司铺设的。这些公司分别为美国的SubCom，法国的阿尔卡特集团、日本电气股份有限公司（NEC）， 以及中国的华为海洋。”

由于铺建海底光缆涉及深海作业、光学传输等多项尖端技术，被认为网络基础设施建设领域最复杂且困难的大型工程之一，当今世界上有能力进行海缆建设的国家屈指可数。

华为海洋曾为华为的子公司，去年6月在美国针对华为开始实施一系列制裁措施之后，华为将该公司出售给了中国另一最大的电力和光纤网络制造商之一江苏亨通光电股份有限公司。 亨通自称是一家民营企业，其创始人崔根良身兼通集团党委书记、董事局主席、总裁等数职于一身。

华为海洋官网资料显示，到目前为止，该公司到目前为止已经在世界各地建设或升级了105条海底电缆。在华为海洋近年来完成的大型项目中包括一条从南非到英国、沿非洲西海岸为沿线14个国家提供高速网络通道西非海缆系统（WACS）。

中国信息通信研究院今年5月的一份报告说，根据2018至2020年在建和计划海缆工程估算，2008年才成立的华为海洋的全球市场份额目前已提高至20%左右。

中国官媒《人民日报》上星期的一篇报道称， 中国公司不但在海底电缆的铺设方面已成为全球重要的集成商，在海缆传输的光通信技术方面也具有全球领先的技术水平，其中光纤电缆的“产销量占到了全球 50%以上份额”。

美国之音报道，最近几个月来，有迹象显示美国已开始高度关注中国海缆业务的安全隐患。

美国司法部在今年4月出于国家安全考虑， 否决了将香港纳入一条横跨太平洋的光缆网络之内。这个名为“太平洋光纤电缆网络（Pacific Light Cable Network，简称PLCN）”的计划涉及美国多家科技企业，当中包括面簿与谷歌。原计划中香港一端的光缆登陆站由中国的鹏博士电信传媒集团旗下的一家公司运营。

美国国土安全部在今年6月的一份新闻稿中说：“该网络途径香港将会为中国提供一个收集我们公民信息和敏感商业数据的战略机会。”

美国国务院今年早些时候曾提出一项旨在保护网络基础设施的倡议，其中也将海底电缆包括在五大清洁领域之内，到目前为止已有40多个国家响应了美国这一名为“清洁网络”的倡议。

此外，美国联邦通信委员会（FCC）的一名成员最近也曾呼吁对海底电缆进行更严密的审查。曾在美国司法部任职的斯塔克斯（Geoffrey Starks ）上个月表示，联邦通信委员会必须确保敌对国家和其他有敌对行为者“不能篡改、封阻或截获它们所传输的通讯”。

台湾国防安全研究院网路作战与资讯安全研究所所长曾怡硕受访时介绍，海底光缆一方面承担绝大部分的国际通信，另一方面又容易受到恶意攻击和间谍窃听等。在理论上，中国政府能切断、干扰、或监控海缆通信。

曾怡硕去年曾在《国防情势月报》撰文说，中国大陆可能以恶意“断网”手段攻击台湾，瘫痪台湾与外界连接的网路系统。 报告指出，中国大陆有两种可能的做法，一是切断连接台湾与外界联系的“跨国海底光纤电缆”，或攻击台湾的海缆登陆站。