河南陕西山西成盗墓高危地区

中国媒体报道，中国文物犯罪集团化、职业化、智能化趋势明显，河南、陕西、山西也成为盗墓高危地区。

据《中国新闻周刊》昨天（10月31日）报道，盗墓是一个古老的“行当”，早在春秋时期“礼坏乐崩”之后，厚葬之风兴起，盗墓就开始盛行，至今未曾断绝。

自去年以来，中国国家文物局接报各类文物犯罪案件200余件，河南巩义宋陵、河北赵王陵、湖北八岭山古墓群、浙江吴越国钱槿墓等大型遗址、墓葬都遭到盗扰。

盗墓的流程可大致分为探墓定位、打洞挖掘，最后由专人进行“清坑”，而探墓一般是最难也是最重要的环节。

在淮南市警方侦破的“武王墩”盗掘古墓案中，团伙成员夏玉震就因盗墓技术高超，擅长看风水、打探针、定墓室，担任盗墓现场“总指挥”，还被全国很多盗墓团伙邀请过充当“摸金校尉”。

淮南市警方指出，盗墓分子现如今大多采用探针进行古墓位置的探查，基本上使用三到五根探针，就能够确定棺椁的位置。

盗墓团伙也需要懂得打洞和爆破技术的专业人员。这些专业人员被称为“工程师”，而且往往担任犯罪现场技术总指挥。这些“工程师”要懂天文、地理、风水、星象、气象甚至水土流失。在“武王墩”盗掘古墓案中，团伙成员夏玉震就是此类角色。

当“工程师”完成墓穴定位及打洞爆破作业，这时候就需要被称作“苦力”的民工，进行挖土取土作业，最后由专业的人员进行“清坑”。