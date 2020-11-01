阿里推出智能服装工厂

在帮助超过一百万家中国实体零售商实现现代化运营后， 阿里巴巴于9月推出其第一家智能工厂，这是一项阿里巴巴在其故乡杭州市郊进行了三年的秘密实验。

据彭博社报道，阿里巴巴9月推出的智能工厂是一栋三层楼的设施，被称为迅犀，字面意思是“快速的犀牛”。该公司正寻求利用其消费者数据和技术来帮助数万亿美元的制造业来提高效率并满足不断增长的消费者期望，迅犀就是它的一项尝试。

阿里巴巴的智能制造之路始于服装。根据欧睿国际估计，中国去年的服装市场规模达2.2万亿元人民币（4490.61亿新元）。阿里巴巴介绍，在该国购买的服装中，有四分之一是通过其电子商务平台发送的，这使得该公司拥有海量数据可以用来协助国内服装制造商进行设计和生产规划。

它集中了物料采购流程以帮助降低成本。在迅犀工厂原型中，还使用了人工智能(AI）、机械臂以及许多其他内部技术。

服装公司通常要花费数月的时间才能把一项新设计从起点推向商店，但阿里巴巴声称能够通过其解决方案将订单交货时间缩短75％。这将满足中国Z世代消费者对即时满足的不断增长的需求。例如，在AI的帮助下，设计人员可以在计算机屏幕上查看所谓数字面料上的模拟渲染效果，而无需进行费时的染色过程。

工厂的服装工人拥有高科技助手，例如支持AI的裁剪机和联网的缝纫设备，这些设备帮助他们微调工作。

一个步骤完成后，物品将通过传送带转移到下一个工作站。由于整个工作流程都是数字记录的，因此工厂管理不再需要留在现场。相反，他们可以在计算机上或通过手机远程跟踪进度。

迅犀工厂采用的数据和技术意味着，通常需要至少90天才能将商品准备好送达店面的商户，现在可以在两周的时间内决定要制造哪些产品以及生产规模，从而减少了积累库存的需求。 根据阿里巴巴，其最终目标是成为其淘宝和天猫市场上服装商的一站式生产解决方案提供商。