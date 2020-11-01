港劳福局长：9月接获私营机构职位空缺大幅升八成

香港特区政府劳工及福利局局长罗致光11月1日在网志中透露，由于香港疫情在9月开始纾缓，劳工巿场有稳定下来的迹象。劳工处今年9月从私营机构接获的职位空缺数目，从8月低位，大幅上升八成至78578个。

据中新社报道，罗致光在文章中介绍，香港第三季（7至9月）的失业人数已超过25万。不过，本地疫情在9月开始纾缓，劳工巿场亦有稳定下来的迹象，不少经济指标亦出现“谷底回升”。他透露，劳工处今年9月从私营机构接获的职位空缺数目，从8月43725个的低位，大幅上升八成（79.7%）至78578个。

尽管如此，失业数字仍是高企，罗致光表示，劳工处透过多途径加强就业配对的工作，如举办就业博览。

另外，罗致光也提到推动乐龄科技在安老及康复服务单位的应用。特区政府于2018年12月成立的10亿元（港币，下同，1.76亿新元）“乐龄及康复创科应用基金”，资助合资格的安老及康复服务单位购置、租借或试用科技产品。基金已接受共三批次的申请，合共批出超过2亿元，资助了约970个安老及康复服务单位购置或租用合共超过4200件科技产品。当中安老服务单位获批的拨款约占66%。?

罗致光认为，香港作为内地的对外窗口，在乐龄科技的应用方面，香港可成为内地与国际的“联系人”。再加上未来港深的创科发展双引擎，更可为大湾区发展乐龄科技注入动力。